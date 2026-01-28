Advierte Fitch: Podría entrar T-MEC en ‘modo zombie’

La renegociación del T-MEC seguirá siendo incierta para México y se corre el riesgo de que el acuerdo comercial con Estados Unidos se mantenga en papel, pero entre en un proceso de renovación anual, con lo que entraría en una especia de “modo zombie”, dijo el director senior y codirector del grupo de soberanos de Fitch Ratings para las Américas, Todd Martínez.

“El T-MEC, aunque siga intacto, podría entrar como un modo zombie, un acuerdo que existe en papel pero que puede renovarse cada año. O tal vez tiene que tomarse con muchos bemoles porque Estados Unidos continúa preservando la posibilidad de usar acciones de aranceles discrecionales o discretas”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: La deuda récord de las naciones más ricas amenaza el crecimiento mundial

Durante el webinar “Perspectivas de crédito 2026 de los soberanos de América Latina”, el especialista dijo que el país enfrenta retos ante las recientes reformas aprobadas en materia judicial e incluso la reducción de la jornada laboral, lo cual podría complicar la atracción de inversiones a través del proceso de relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring.

Para 2026, Fitch Ratings prevé que la economía mexicana crezca 1.3%, siendo uno de los desempeños más bajos en América Latina, junto con Bolivia, lo cual significará presiones en materia de gasto y para mantener los objetivos fiscales del gobierno federal.

“Un punto de presión en México es lo fiscal. Era la fortaleza mexicana y ahora estamos en periodo de un crecimiento muy débil con un alto déficit. La buena noticia es que hay una consolidación muy buena de inicio del año pasado, pero lo malo es que no se ve muy bien cómo continuar esta consolidación fiscal. Se disminuyó el interés, pero también la producción de petróleo está declinando, eso tiene mucha presión”, dijo.

En ese sentido, dijo que el aspecto fiscal es el punto de presión para México, en un entorno donde la deuda en proporción del PIB crece de forma moderada, nada que cause un riesgo muy inmediato para su calificación, pero es un punto en donde debe centrarse la atención.

PERSPECTIVA DE DETERIORO EN BANCOS Y SEGUROS

El desafiante entorno político y regulatorio de México y la revisión pendiente del T-MEC han incrementado los riesgos y la incertidumbre en todos los sectores en el país, dijo en sus “Perspectivas de crédito 2026 de los soberanos de América Latina” Fitch Ratings.

En términos generales, la agencia dijo que mantiene una perspectiva de deterioro para la banca mexicana, ya que los riesgos a la baja provenientes de riesgos externos y de política pública continuarán frenando la inversión y el apetito crediticio.

“Las aseguradoras mexicanas también presentan una perspectiva de deterioro, ya que se espera que las recientes reformas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) presionen su desempeño”, resaltó.

En ese sentido, dijo que la perspectiva del sector asegurador latinoamericano es neutral para 2026, con la excepción de México, que presenta una perspectiva de deterioro debido a la presión prevista sobre el rendimiento derivada de las recientes reformas fiscales, que resultarán en mayores costos de siniestros y potencialmente erosionarán la cobertura del sector.