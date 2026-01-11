Advierten que renegociación del T-MEC podría prolongarse hasta el 2027 tras intervención de EU en Venezuela

El director y fundador del Georgetown Americas Institute, Alejandro Werner, manifestó que lo que ocurrió en Venezuela demuestra que tal vez el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a ser más agresivo de lo que pensábamos en el contexto de la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Y aunque estimó que si bien el acuerdo comercial prevalecerá, la renegociación se extenderá, lo que traería más incertidumbre en las decisiones de inversión y gasto en México. Y probablemente tendría un impacto en los ingresos públicos estimados por el gobierno federal.

Ante ello sugirió que México tendría que estar preparando una estrategia para fortalecer la resiliencia de la economía en un mundo incierto como el que prevalece,

Fue al participar en el Seminario de Perspectivas Económicas del ITAM, que propuso explorar estrategias como aumentar las reservas internacionales del Banco de México; adquirir seguros financieros contra la volatilidad del precio del petróleo, como los que ofrece el Banco Mundial; y ampliar la cobertura de la Línea de Crédito Flexible que está abierta en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Werner, quien fue subsecretario de Hacienda entre los años 2006 y 2010 resaltó que si baja el precio al que podemos colocar el petróleo crudo en Estados Unidos veremos un impacto en las finanzas públicas.

“La recomendación sería contratar seguros con organismos multilaterales, como el Banco Mundial, subrayó.

Por otro lado, además se puede ampliar el seguro de liquidez en dólares que tiene contratado México con el FMI, la Línea de Crédito Flexible que actualmente asciende a 24,000 millones de dólares.

“Dicha facilidad puede compensar los ingresos públicos que no se van a registrar, ya que se pueden utilizar para fortalecer las reservas internacionales, o en caso de que sea necesario, para apoyar al presupuesto. Esa flexibilidad está incluida en las reglas del instrumento”, dijo.

Necesaria una reforma judicial menos nociva

La recomendación es entonces generar una palanca de crecimiento interna que abra la competencia del mercado, que lo desregule. Donde se incentive a la inversión interna en infraestructura y que se aproveche el bono demográfico con una estrategia de educación.

Resaltó que esto podría ser buscando mejores mecanismos de arbitraje, mejores juzgados que optimicen las resoluciones.

Además con respecto a la mayor volatilidad internacional que ha debilitado al dólar estadounidense, sugirió a los mercados emergentes en general, incrementar la acumulación de reservas internacionales en unos 100 mil millones de dólares adicionales en un lustro.

En este momento, las reservas de Banco de México ascienden a 251 mil 828 millones de dólares.

Asimismo recordó que existen mecanismos que ya ha utilizado en el pasado el Banco de México para acelerar la acumulación de reservas, como los mecanismos de subastas de opciones entre instituciones de crédito.

Lo anterior, toda vez que en el año 2010, el banco central subastó contratos que daban derecho a vender dólares a un precio determinado

