Aeroméxico y Delta ganan batalla legal en EU; continuará alianza

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    Aeroméxico y Delta ganan batalla legal en EU; continuará alianza
    Aeroméxico celebró la sentencia, pues usuarios que viajan entre México y EU saldrán beneficiados. CUARTOSCURO

Corte de Apelaciones de EU deja sin efectos orden de Departamento de Transporte que buscaba terminar con alianza

La alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines continuará luego de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito fallara a favor de ambas aerolíneas y dejara sin efectos la orden del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por su nombre en inglés) que buscaba terminar con su acuerdo de colaboración conjunta y retirar su inmunidad antimonopolio.

Aeroméxico informó este jueves, a través de un comunicado, que el tribunal estadounidense resolvió a su favor y de Delta, por lo que tanto el acuerdo de colaboración como la inmunidad antimonopolio asociada a este permanecen vigentes.

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“Como resultado, el acuerdo de colaboración conjunta y su inmunidad antimonopolio permanecen vigentes, lo que permite a Aeroméxico y Delta continuar ofreciendo mayor conectividad”, señaló la aerolínea.

De acuerdo con Aeroméxico, la resolución permitirá a ambas aerolíneas continuar ofreciendo una mayor conectividad, una red más amplia y distintas opciones de servicio para los pasajeros que viajan entre México y Estados Unidos.

¿POR QUÉ EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE BUSCABA TERMINAR LA ALIANZA ENTRE AMBAS AEROLÍNEAS?

El DOT había iniciado en 2025 un proceso para retirar la aprobación de la alianza y su inmunidad antimonopolio.

En julio de ese mismo año, el departamento emitió una orden mediante la cual propuso retirar la inmunidad antimonopolio de la empresa conjunta entre Delta y Aeroméxico.

En la declaración, la dependencia señaló que existían preocupaciones de competencia en el mercado de servicios aéreos entre EU y México.

Posteriormente, en septiembre de 2025, el Departamento de Transporte anunció que había terminado la aprobación de la empresa conjunta y retirado su inmunidad antimonopolio.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, sostuvo que la medida respondía, entre otros factores, a lo que el gobierno estadounidense consideraba incumplimientos relacionados con el Acuerdo de Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos.

El DOT afirmó entonces que México no había tomado medidas que considerara suficientes para corregir esas cuestiones y sostuvo que la alianza planteaba problemas de competencia en el mercado aéreo entre ambos países.

La decisión suponía poner fin a una alianza que había recibido autorización e inmunidad antimonopolio del propio Departamento de Transporte desde 2016.

En aquella aprobación, el DOT permitió que Delta y Aeroméxico operaran una empresa conjunta y coordinaran actividades como la planeación de sus redes, precios y ventas.

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