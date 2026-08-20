Marín Mollinedo separa de su equipo a Alejandro Arcos, morenista vinculado con la mafia rumana

CDMX.- El exdirector de Aduanas Rafael Marín Mollinedo, aspirante de la candidatura a la coordinación de la 4T en Quintana Roo, separó de su equipo al militante de Morena Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado de tener vínculos con la mafia rumana, liderada por Florian Tudor. El martes pasado, la líder nacional Ariadna Montiel informó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) determinará si le suspende sus derechos partidistas a este personaje.

La semana pasada, el diario “Reforma” publicó una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre Arcos Romero y la orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear sus cuentas bancarias como parte de la Operación Caribe. ARCOS ERA VOLUNTARIO EN CAMPAÑA DE MOLLINEDO Marín Mollinedo reconoció que éste participaba como voluntario en su campaña por la candidatura de Morena en Quintana Roo y pidió que se le investigue. ”Él estaba ayudando en esta forma. Se acercó ahí y nos ayudaba, hasta ahí (...) yo no soy ni Ministerio Público ni para estarlo investigando. Yo no tengo nada que ver ni nada con nadie”, afirmó.

Alejandro Enrique Arcos Romero es pareja de Araceli Hernández Perea, exdirectora de compras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el sexenio de AMLO, con quien se asoció en Estados Unidos y ahora tienen empresas y una residencia de más de 15 millones de pesos en San Antonio, Texas, según reveló MCCI. PEREA A CARGO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS MILLONARIOS Como directora de Recursos Materiales durante las gestiones de Horacio Duarte y Marín Mollinedo en la ANAM, Hernández Perea tuvo bajo su encargo la adjudicación de contratos multimillonarios en áreas sensibles para la seguridad nacional, como los relacionados con equipos de rayos X para la inspección de contenedores, equipaje y vehículos en las aduanas del país. Entre los contratos suscritos por la ex funcionaria se encuentran, por ejemplo, uno por más de mil millones de pesos otorgado en mayo de 2022 a Seguritech Privada SA de CV y otro de septiembre de 2022 con Ingeniería Operativa SA de CV por 275 millones de pesos, ambos por servicios de atención y solución de fallas de equipos de inspección de rayos X para contenedores y equipaje.

Seguritech también ganó contratos millonarios en el Gobierno estatal de Diego Sinhue en Guanajuato por más de 4 mil 400 millones de pesos, después una investigación de POPLab reveló que el Gobernador panista vivía en la llamada “Casa Azul” la zona de The Woodlands en Houston, Texas, propiedad de un directivo de Seguritech.