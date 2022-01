Aguinaldo, vacaciones e IMSS, las prestaciones que tendrían trabajadores de apps como Uber, DiDi y Rappi

Los choferes y repartidores que trabajan con apps como Uber, DiDi y Rappi serán reconocidos como trabajadores, con derecho a seguro social, vacaciones y aguinaldo, de acuerdo con la redacción de la iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo que elabora la secretaría local del ramo.

En el documento de trabajo se propone incluir el Capítulo XII TER de “Personas Trabajadoras de Plataformas Digitales” en la Ley Federal del Trabajo.

En el artículo 330-P establece: “los empleadores están obligados a inscribir a las personas trabajadoras de las plataformas digitales al régimen obligatorio del Seguro Social, conforme a las reglas que se establezcan en la ley del Seguro Social para distribuir las contribuciones que les correspondan, según se trate de trabajadores con uno o más patrones”.

Además, señala que “los trabajadores gozarán de un periodo anual de vacaciones pagadas”, así como “derecho a un aguinaldo de quince días cuando menos, que deberá pagarlo el empleador antes del 20 de diciembre, en proporción al número de días trabajados en el año”.

El martes pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que José Luis Rodríguez, secretario del Trabajo local, desarrollaba tal iniciativa.

Inclusive está en comunicación con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para poder hacer una propuesta a nivel federal para que puedan tener derechos laborales todos aquéllos que son repartidores”, dijo en respuesta a un reportaje que este diario publicó el lunes.

En ese texto se expone que los repartidores que trabajan con apps han visto una reducción en las ganancias que obtienen por cada entrega, entre diciembre y el presente mes, y lo atribuyen al cobro de 2% a las ganancias que el Código Fiscal les impuso a las empresas para las que trabajan.

Para Paola Ángel, fundadora de #NiUnaRepartidoraMenos, la gran ausencia en la iniciativa es que no incluye seguro en caso de accidente.

Eso es lo que más sufrimos como repartidores estando en la calle: muchos han fallecido trabajando, y no hay quien cubra esos gastos”.

Aunque cada aplicación cuenta con alguna póliza, ésta sólo aplica para accidentes que ocurren mientras el repartidor va en camino de entregar el pedido, si en el momento del accidente no lleva consigo el paquete no cubre algún siniestro.

Hay compañeras que se han fracturado y después salen hasta con yeso a trabajar, porque sus familias necesitan el sustento”, dijo Paola Ángel.

Camino legislativo

Respecto al camino legislativo de la iniciativa, después de que el Gobierno de la Ciudad de México la envíe al Congreso local, ahí deberá dictaminarse en comisiones y después discutirse en el pleno. Si se aprueba, se envía al Congreso de la Unión, donde seguiría una ruta similar.

Ello debido a que se trata de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, asunto que se legisla a nivel federal y que tendría implicaciones para los choferes y repartidores de todo el país.

Royfid Torres, diputado local de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, apuntó que “el Congreso local tendría que trabajar su propia iniciativa, porque si llega primero la iniciativa del Ejecutivo, va a haber poco margen de negociación, como ha sucedido con otras iniciativas” que llegan desde el Gobierno de la Ciudad de México.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima que en México hay 500,000 personas que se dedican a conducir o hacer entregas a través de aplicaciones como Uber, Didi, Beat o Rappi.

¿Qué expresan los trabajadores?

Durante el foro de las mesas de análisis de la organización Nosotrxs, Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), señaló que la reforma que regule el trabajo en aplicaciones no debe dejar espacio a evasión de responsabilidades y se tiene que considerar aspectos como la jornada discontinua que permita cumplir con un horario a lo largo del día, entre otros elementos, como las herramientas e insumos de trabajo a cargo de las plataformas.

“Poder utilizar las 24 horas del día para desarrollar nuestra jornada y que no existan trabajos con intervalos definidos, sino que podamos utilizar las 24 horas del día para desarrollar una jornada común. Además de tomar en cuenta este tipo de condiciones de trabajo que son irrenunciables, que llegaron con la gig economy, ya no hay forma de dar pasos atrás, los mismos trabajadores no van a ceder esas concesiones que ya tienen. Hay que tomar en cuenta eso e innovar en la redacción de las diferentes propuestas”, acotó.

Por su parte, Saúl Gómez, integrante del colectivo Ni un Repartidor Menos, subrayó la necesidad de implementar un diálogo tripartito para diseñar una reforma que evite un escenario en el que las aplicaciones mantengan su modelo de negocio y no acaten la regulación, o bien se vayan de México y se pierdan las oportunidades de ingresos.

El repartidor afirmó que estas modalidades de trabajo han sido un refugio ante el desempleo generado durante la pandemia y han ayudado a cubrir necesidades básicas en hogares con bajos ingresos. “Ésas son las partes que tenemos que ver, analizar y sobretodo no descuidar”.

Con información de Excélsior y El Economista