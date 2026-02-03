Algunas empresas asocian la IA con despidos, pero la realidad es más compleja

NUEVA YORK- Lo único que N. Lee Plumb sabe con certeza sobre su despido de Amazon la semana pasada es que no se debió a una negativa a sumarse a los planes de la empresa para aprovechar la inteligencia artificial. Plumb, jefe de su equipo para la “habilitación de IA”, dice que él fue tan prolífico en su uso de la nueva herramienta de programación de IA de Amazon que la compañía lo señaló como uno de sus principales usuarios. TE PUEDE INTERESAR: Amazon y UPS anuncian más de 46 mil despidos en enero de 2026 Muchos asumieron que los 16 mil despidos de Amazon anunciados la semana pasada reflejaban el empeño del director general, Andy Jassy, por “reducir nuestra plantilla total a medida que obtenemos avances en eficiencia mediante el uso más extenso de la IA en toda la empresa”. Pero al igual que otras compañías que han vinculado los cambios en su plantilla con la IA, como Expedia, Pinterest y Dow la semana pasada, puede ser difícil para los economistas, o para empleados individuales como Plumb, saber si la IA es la verdadera razón detrás de los despidos o si es el mensaje que una empresa quiere transmitirle a Wall Street. “La IA debe generar un retorno sobre la inversión”, expresó Plumb, quien trabajó en Amazon durante ocho años. “Cuando reduces el número de trabajadores, has demostrado eficiencia, atraes más capital y el precio de las acciones sube”. “Así que, potencialmente, podrías sólo haber tenido un exceso de personal para empezar, (pero) reduces la plantilla, se lo atribuyes a la IA y ahora tienes una historia de valor”, agregó. Amazon indicó en un comunicado enviado por correo electrónico que la IA “no fue la razón detrás de la gran mayoría de estas reducciones”. “Con estos cambios se pretende seguir fortaleciendo nuestra cultura y equipos mediante la reducción de capas, el incremento de la responsabilidad individual, y el ayudar a reducir la burocracia para impulsar la velocidad y la responsabilidad”, añadió.

Plumb es un caso atípico para un trabajador de Amazon, ya que también está manejando lo que dice es una “candidatura improbable” para el Congreso en Texas, con una plataforma centrada en detener la dependencia de la industria tecnológica de las visas de trabajo para “reemplazar a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera más barata”. Pero sea cual sea el motivo por el que Plumb perdió su empleo, muchos economistas comparten su escepticismo sobre la sustitución de puestos de trabajo impulsada por la IA. “Simplemente no lo sabemos”, expresó Karan Girotra, profesor de administración en la escuela de negocios de la Universidad de Cornell. “No porque la IA no sea excelente, sino porque requiere mucha adaptación, y la mayoría de las ganancias recaen en los empleados individuales, no en la organización. Las personas ahorran tiempo y terminan su trabajo antes”. Si un empleador trabaja más rápido gracias a la IA, Girotra dijo que lleva tiempo ajustar la estructura de gestión de la empresa de manera que funcione con una fuerza laboral más reducida. Él no está convencido de que eso es lo que está sucediendo en Amazon, que, según él, sigue reduciendo su plantilla luego de un exceso de contrataciones durante la pandemia de COVID-19. TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk plantea despedir al 10% de los empleados de Tesla Un informe de Goldman Sachs indicó que el impacto general de la IA en el mercado laboral todavía es limitado, aunque algunos efectos podrían sentirse en “ocupaciones específicas como la mercadotecnia, el diseño gráfico, la atención al cliente y, especialmente, la tecnología”. Esos son campos que implican tareas que se correlacionan con las fortalezas de la generación actual de chatbots de IA generativa, los cuales pueden escribir correos electrónicos y propuestas de mercadotecnia, producir imágenes sintéticas, responder preguntas y ayudar a escribir programas informáticos. No obstante, la división de investigación económica del banco indicó en su informe mensual más reciente sobre seguimiento a la adopción de la IA que, desde diciembre, “muy pocos empleados se vieron afectados por despidos corporativos atribuidos a la IA”, aunque el informe se publicó el 16 de enero, antes de que Amazon, Dow y Pinterest anunciaran sus despidos.