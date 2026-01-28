Amazon y UPS anuncian más de 46 mil despidos en enero de 2026

Amazon anunció este 28 de enero que despidió a 16 mil trabajadores. UPS, la empresa de mensajería más grande del mundo, también se une a esta operación despidiendo a 30 mil empleados; ambas medidas responden a la reducción de entregas de Amazon y a la optimización del modelo de negocios de ambas empresas.

Por un lado, Amazon ya había despedido a 14 mil empleados en octubre de 2025 con el objetivo de alcanzar los 30 mil, cifra que se completa con la más reciente medida laboral. UPS, en 2025, eliminó 48 mil empleos por medio de programas de retiro voluntario para conductores.

Amazon atribuye estos despidos al exceso de contratación en la pandemia y a la creciente automatización impulsada por la inteligencia artificial.

Ambas empresas también han cerrado instalaciones, como las marcas Amazon Go y Amazon Fresh, y retirado su sistema de pagos Amazon One debido a su baja rentabilidad. Por otro lado, UPS cerró operaciones en 93 edificios debido a la caída del volumen de entregas de Amazon.

A pesar de que Amazon tiene una fuerza laboral de 1.58 millones de trabajadores y UPS contaba con 490 mil empleados, ambas empresas reconocieron que están en un proceso de reestructuración para aumentar la rentabilidad y la productividad.

Beth Galetti, la principal ejecutiva de recursos humanos de Amazon, no descartó futuros recortes. Además, Brian Dykes, director financiero de UPS, aclaró que las reducciones de este año se realizarán mediante bajas naturales (renuncias, jubilaciones o fallecimientos) y otra oferta de retiro para conductores de tiempo completo.

IA TRANSFORMANDO LA DINÁMICA LABORAL EN AMAZON

La inteligencia artificial (IA) está transformando las relaciones de producción. Los recortes son producto de estos cambios, ya que las empresas pueden realizar desde tareas administrativas rutinarias hasta código de programación con rapidez por medio de la IA.

Las herramientas de IA están comenzando a automatizar estas tareas y la pérdida de empleos corporativos aumentará, pronosticó Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon para Reuters.

De hecho, en el Foro Económico Mundial de Davos, algunos ejecutivos sugirieron que la IA podría estar siendo utilizada como una “excusa” por empresas que ya planeaban reducir personal.