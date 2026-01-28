Amazon y UPS anuncian más de 46 mil despidos en enero de 2026

Dinero
/ 28 enero 2026
    Amazon y UPS anuncian más de 46 mil despidos en enero de 2026
    Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, comentó que los avances en IA desplazarán a más fuerza de trabajo. VANGUARDIA

La eliminación de empleos se debió a la reducción de entregas, la automatización de los procesos por parte de la IA, así como la optimización de la rentabilidad de ambas empresas

Amazon anunció este 28 de enero que despidió a 16 mil trabajadores. UPS, la empresa de mensajería más grande del mundo, también se une a esta operación despidiendo a 30 mil empleados; ambas medidas responden a la reducción de entregas de Amazon y a la optimización del modelo de negocios de ambas empresas.

Por un lado, Amazon ya había despedido a 14 mil empleados en octubre de 2025 con el objetivo de alcanzar los 30 mil, cifra que se completa con la más reciente medida laboral. UPS, en 2025, eliminó 48 mil empleos por medio de programas de retiro voluntario para conductores.

Amazon atribuye estos despidos al exceso de contratación en la pandemia y a la creciente automatización impulsada por la inteligencia artificial.

Ambas empresas también han cerrado instalaciones, como las marcas Amazon Go y Amazon Fresh, y retirado su sistema de pagos Amazon One debido a su baja rentabilidad. Por otro lado, UPS cerró operaciones en 93 edificios debido a la caída del volumen de entregas de Amazon.

A pesar de que Amazon tiene una fuerza laboral de 1.58 millones de trabajadores y UPS contaba con 490 mil empleados, ambas empresas reconocieron que están en un proceso de reestructuración para aumentar la rentabilidad y la productividad.

Beth Galetti, la principal ejecutiva de recursos humanos de Amazon, no descartó futuros recortes. Además, Brian Dykes, director financiero de UPS, aclaró que las reducciones de este año se realizarán mediante bajas naturales (renuncias, jubilaciones o fallecimientos) y otra oferta de retiro para conductores de tiempo completo.

IA TRANSFORMANDO LA DINÁMICA LABORAL EN AMAZON

La inteligencia artificial (IA) está transformando las relaciones de producción. Los recortes son producto de estos cambios, ya que las empresas pueden realizar desde tareas administrativas rutinarias hasta código de programación con rapidez por medio de la IA.

Las herramientas de IA están comenzando a automatizar estas tareas y la pérdida de empleos corporativos aumentará, pronosticó Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon para Reuters.

De hecho, en el Foro Económico Mundial de Davos, algunos ejecutivos sugirieron que la IA podría estar siendo utilizada como una “excusa” por empresas que ya planeaban reducir personal.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

