Alianzas innovadoras en el ecosistema fintech: tapi y Bankaool se unen para ofrecer pagos digitales de servicios sin comisiones en México

Dinero
/ 21 octubre 2025
Para 2027, se estima que habrá 21 millones de usuarios de pagos digitales en el país. Esta alianza va en camino de fortalecer la inclusión financiera para que miles de personas sin historial bancario accedan, por primera vez, a pagos y recargas digitales sin comisiones

CDMX.- tapi, la red de pagos líder de América Latina, anuncia una colaboración inédita con Bankaool, el banco digital mexicano que está transformando el acceso al crédito y los servicios financieros para miles de personas, para ofrecer desde su app una nueva funcionalidad: pago sin comisiones de más de trescientos servicios recurrentes, como electricidad, gas, telefonía, internet, etcétera, en todo México.

Esta alianza tiene como propósito acelerar el crecimiento de la banca digital en México con una experiencia de usuario mejorada y un mayor alcance.

“México es un ejemplo claro del potencial para acelerar el ritmo hacia una verdadera inclusión financiera. A partir de este gran trabajo con el equipo de Bankaool, seguimos adelante trabajando por la digitalización de las finanzas. Hoy continuamos creciendo junto a este banco para que puedan pagar desde la app cientos de servicios de forma más simple, rápida y accesible”, destaca Kevin Litvin, CBO y cofundador de tapi.

“Buscamos permanentemente como mejorar la experiencia de nuestros usuarios, eliminar pasos innecesarios, sumar cada vez más servicios y en esa mejora constante, la infraestructura de tapi nos permite integrar y lanzar de forma inmediata funcionalidades altamente demandadas, sin comprometer la seguridad ni la velocidad operativa”, resaltó Juan Antonio Pérez-Simón González, CEO de Bankaool.

MÁS VALOR PARA EL USUARIO FINAL

La nueva funcionalidad dentro de la app de Bankaool transforma la relación del usuario con sus finanzas diarias. Desde ahora, cualquier persona podrá abonar servicios básicos como luz, agua, gas, televisión, impuestos o internet, entre tantas otras, sin pagar comisiones ni descargar apps adicionales.

Según datos ofrecidos por Statista, el 74% de los jóvenes de 18 a 24 años de México usan pagos digitales con regularidad. Al mismo tiempo, se estima que cada vez habrá un menor uso de efectivo por parte de las personas: para 2027 habrá 21 millones de usuarios de pagos digitales en puntos de venta en todo el país.

Esto no solo mejora la conveniencia, sino que empodera a los usuarios con menos recursos o sin historial bancario, permitiéndoles administrar mejor sus gastos y construir una relación más saludable con el sistema financiero digital.

De acuerdo con cifras de la Cámara FinTech de México, América Latina proyecta un crecimiento del 52% en pagos sin efectivo en el lustro que va de 2020 a 2025. A su vez, según la Encuesta de Inclusión Financiera (ENIF), el uso de apps bancarias creció de 54.3 % (2021) a 69.1 % (2024) para pagos móviles/e‑banking.

Estas cifras demuestran que México es un país donde la digitalización financiera ya está en su agenda de prioridades. En este sentido, si bien avanza rápido hacia la inclusión financiera, sigue siendo un desafío que compromete al ecosistema fintech y bancario del país. Esta alianza aporta una solución concreta y escalable, facilitando los pagos digitales de servicios y recargas sin comisiones en México.

