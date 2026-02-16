Alistan México y Canadá ‘plan de acción’ para ampliar la inversión y el comercio

Dinero
/ 16 febrero 2026
    Alistan México y Canadá ‘plan de acción’ para ampliar la inversión y el comercio
    Ebrard dijo que, por una parte, se tiene esta misión para promover inversiones y por otra está la elaboración del “plan de acción”. ESPECIAL.

El objetivo es reducir trabas regulatorias, en paralelo al tratado que tienen ambos países con Estados Unidos

CDMX.- Los gobiernos de México y Canadá informaron que a través de un plan de acción plantean expandir las inversiones, aumentar el comercio, reducir la regulación a fin de renovar y mejorar la relación bilateral.

De acuerdo a los funcionarios de comercio de los dos países, Marcelo Ebrard y Dominic LeBlanc, actualmente se trabaja en la estrategia de acción que incluye diversos frentes en materia de inversión, comercio, reducción de trámites, infraestructura, entre otros temas como el de seguridad que pide Canadá.

Durante la reunión que tuvieron empresarios de México con una delegación de 240 organizaciones y 370 empresarios, el funcionario mexicano secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que se presentará “hacia el segundo semestre del año el plan de acción entre México y Canadá para lo que serán los próximos años”.

Además explicó que la iniciativa busca acelerar agendas específicas entre ambos países en paralelo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estructura la integración regional junto con Estados Unidos. La estrategia bilateral, dijo, podría quedar definida en el segundo semestre de 2026.

Añadió que entre los temas que se incluirán están: “minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro, oportunidades para los jóvenes de ambos países y muchos otros temas que iremos presentando para que esté listo este año”.

Asimismo Ebrad anunció que está por concretarse una inversión muy importante de una empresa mexicana en Quebec, la cual sería por primera vez a la historia bilateral.

LeBlanc, de visita por México, dijo que esto es muestra del compromiso de cooperación renovada y sostenida con México.

“Se espera una apertura en temas de inversión y beneficios a largo plazo para las industrias exportadoras e inversionistas canadienses, en momentos de cambio en el mundo en donde es momento de diversificar, sobre todo en el sector automotriz, energías limpias, industrias creativas, culturales tecnologías de la información y comunicaciones”, dijo.

Añadió que esta estrategia debe incluir una alianza de seguridad, porque “el mundo es de varias maneras más complicado y en varios casos más peligroso”.

Por eso, “es muy importante continuar con la relación sólida y confiable que Canadá y México tienen entre agencias de seguridad y organizaciones militares”.

En ese sentido destacó que la Real Policía Montada de Canadá, que es la policía federal, tiene planes este año para duplicar el número de oficiales de policía que trabajan en la embajada para tener esas asociaciones con las autoridades mexicanas.

Afirmó que “si queremos que la inversión y la gente de negocios, sigan aumentando, necesitan ver al gobierno trabajando en esas prioridades”.

Durante el evento también se formalizó un memorando de entendimiento entre el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, como cabezas del sector empresarial en ambos países, con el objetivo de articular la cooperación empresarial durante la misión y los encuentros de negocios.

Perla Sánchez

