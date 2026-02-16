Revelan que la hija y posible heredera de Kim Jong-un podría enfrentar una lucha mortal con su propia tía, por la sucesión

/ 16 febrero 2026
    Revelan que la hija y posible heredera de Kim Jong-un podría enfrentar una lucha mortal con su propia tía, por la sucesión
    Yo Jong cuenta con un amplio apoyo político y militar en Corea del Norte, siendo su segunda persona más poderosa. AP

Kim Ju Ae de 13 años ha sido elegida para liderar la nación cuando su padre muera, según la agencia de espionaje de Corea del Sur

La hija de 13 años de Kim Jong Un podría encontrarse en una peligrosa batalla por la sucesión con su propia y despiadada tía después de que el dictador norcoreano designara a su única hija conocida como su heredera, según un nuevo informe.

Kim Ju Ae ha sido elegida para liderar la nación ermitaña con armas nucleares cuando su padre, que tiene apenas 42 años pero anteriormente padecía obesidad mórbida, muera, según la agencia de espionaje de Corea del Sur.

TE PUEDE INTERESAR: Trump se opone al proyecto de ley de seguridad de IA en Utah

Los espías surcoreanos creen que la adolescente, que ya es tan alta como su diminuto padre, ha comenzado su entrenamiento para liderar la dinastía Kim.

Sin embargo, cuando llegue el momento, la adolescente podría enfrentarse a un desafío directo por parte de su poderosa tía, Kim Yo Jong, según Rah Jong Yil, exembajador de Corea del Sur en el Reino Unido y subdirector del servicio de inteligencia de Seúl.

Yo Jong, de 38 años, cuenta con un importante apoyo político y militar en Corea del Norte . La hermana del dictador es considerada ampliamente como la segunda persona más poderosa en un país donde sus líderes no dudan en asesinar a un rival, incluso si es familia.

“Depende del momento, pero creo que si Kim Yo Jong creyera que tiene la oportunidad de convertirse en la máxima líder, la aprovecharía”, dijo Raa a The Telegraph .

“Para ella no hay motivos para abstenerse de llevar adelante su propio proyecto político”, añadió, señalando que “es probable” una lucha de poder.

Pyongyang ya había visto esto antes cuando Kim asumió el cargo de su padre en 2011, cuando el entonces joven dictador montó un ataque contra su tío y mentor, Jang Song Thaek.

Kim hizo arrestar a Jang bajo cargos de cometer “actos antipartido, contrarrevolucionarios y faccionales”, y el tío fue declarado culpable y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 2013.

El medio hermano de Kim, Kim Jong Nam, antiguo heredero de Corea del Norte, también murió cuando un par de mujeres le untaron el mortal agente nervioso VX en la cara en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia, en 2017.

Los sospechosos eran extranjeros a quienes se les hizo creer que estaban haciendo una broma para un programa japonés de YouTube. Sin embargo, el asesinato se llevó a cabo mientras cuatro agentes norcoreanos observaban desde la barrera.

El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur (NIS) dijo que están monitoreando de cerca a Ju Ae y señaló que sería significativo que ella acompañara a su padre durante el Congreso del Partido de los Trabajadores programado para finales de este mes.

Ju Ae, que apareció en público por primera vez en una prueba de misiles de largo alcance en noviembre de 2022, desde entonces ha acompañado a su padre a un número cada vez mayor de eventos, incluidas pruebas de armas, desfiles militares e inauguraciones de fábricas, según Seúl.

También estuvo con Kim durante su visita a Beijing en septiembre pasado, que marcó su primera cumbre con el presidente chino Xi Jinping en seis años.

Las apariciones públicas de Ju-Ae en eventos de alto perfil sugieren que ella será la heredera de su padre a pesar de la cultura profundamente conservadora de Corea del Norte y la tradición de liderazgo dominado por hombres, según la información del NIS a los legisladores.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

