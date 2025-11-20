Alrededor de 10 empresas quieren ser proveedoras del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo

Entre 7 a 10 empresas son las que han externado su interés en participar como proveedor del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, entre ellas hay las que se dedican a trabajos de instalación de construcción, movimiento de tierras, soldadura y pailería, señaló el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez.

Agregó que hay una cartera de empresas que han tocado las puertas de la Secretaría de Economía, por lo que facilitarán cualquier listado de proveedores locales a quienes trabajan en este proyecto y que cuentan con oficinas operativas en la misma Torre Saltillo.

Asimismo en relación a lo que comentaban representantes del área de recursos humanos de la empresa, en relación a que tenían un mes buscando personal, pero no había respuesta local, el secretario comentó que es una situación extraña, pues en la región la gente se encuentra buscando empleo.

Destacó que los índices de rotación han bajado significativamente en comparación a como se tenia en los años pasados.

“La gente sabe que no hay la cantidad de oferta por el tema de la incertidumbre económica y cuidan más los empleos”, dijo.

Mientras que en el caso de los sueldos y prestaciones que en la zona son diferentes a lo que se tenía en el Tren Maya, comentó que eso es normal.

Explicó que en la región todos los empleos son formales y la gente está acostumbrada a tener Seguro Social y quienes laboran en la maquila cuentan con fondo de ahorro, pero también comedores y transporte que ofrece la industria de manufactura, lo que ellos deben haber valorado al realizar sus análisis.