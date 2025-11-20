Alrededor de 10 empresas quieren ser proveedoras del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo

Dinero
/ 20 noviembre 2025
    Alrededor de 10 empresas quieren ser proveedoras del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo
    Olivares Martínez indicó que las personas que laboren en la obra del tren, dentro del tramo que comprende territorio coahuilense, tienen asegurado un sueldo competitivo y las prestaciones básicas de ley. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA.

La Secretaría de Economía mantiene comunicación con Grupo Carso Cicsa y FCC Construcción México

Entre 7 a 10 empresas son las que han externado su interés en participar como proveedor del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, entre ellas hay las que se dedican a trabajos de instalación de construcción, movimiento de tierras, soldadura y pailería, señaló el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez.

Agregó que hay una cartera de empresas que han tocado las puertas de la Secretaría de Economía, por lo que facilitarán cualquier listado de proveedores locales a quienes trabajan en este proyecto y que cuentan con oficinas operativas en la misma Torre Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia discusión sobre reforma para reducir jornada laboral

Asimismo en relación a lo que comentaban representantes del área de recursos humanos de la empresa, en relación a que tenían un mes buscando personal, pero no había respuesta local, el secretario comentó que es una situación extraña, pues en la región la gente se encuentra buscando empleo.

Destacó que los índices de rotación han bajado significativamente en comparación a como se tenia en los años pasados.

“La gente sabe que no hay la cantidad de oferta por el tema de la incertidumbre económica y cuidan más los empleos”, dijo.

Mientras que en el caso de los sueldos y prestaciones que en la zona son diferentes a lo que se tenía en el Tren Maya, comentó que eso es normal.

Explicó que en la región todos los empleos son formales y la gente está acostumbrada a tener Seguro Social y quienes laboran en la maquila cuentan con fondo de ahorro, pero también comedores y transporte que ofrece la industria de manufactura, lo que ellos deben haber valorado al realizar sus análisis.

Temas


Economía
empleos
Trenes

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vecinos colocaron lonas para advertir que el área es protegida y pertenece al Parque Bicentenario.

Saltillo: reciben amenazas vecinos que evitan fraudes y tala en Sierra de Zapalinamé

El evento de la refresquera es uno de los recorridos navideños más esperados por los ciudadanos.

Caravana Coca-Cola sí llegará a Saltillo; confirma comisionado de seguridad
El sorteo es un requisito para obtener la Cartilla Militar, documento obligatorio para hombres mexicanos de 18 años.

Saltillo: Realizan este domingo el Sorteo del Servicio Militar Nacional
La tienda afectada se ubica en la zona Centro de Ramos Arizpe, donde ocurrieron los hechos los días 15 y 16 de noviembre.

Cliente frecuente abusa de trabajadores y roba miles de pesos en mercancía; lo meten preso
Múzquiz rinde homenaje a los héroes revolucionarios con un desfile multitudinario.

Histórico 20 de Noviembre reúne por primera vez a los poderes del Estado en Múzquiz
Canasta básica, protegida

Canasta básica, protegida
Presidenta, mirando a manifestantes

Presidenta, mirando a manifestantesa manifestantes
Votación final en la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

¿Qué sigue tras la firma por Trump del proyecto de ley que libera los archivos de Epstein?