Amanecen a la baja mercados financieros por ataques de EU e Irán; aerolíneas afectadas y petróleo

/ 2 marzo 2026
    Los precios del crudo se elevaron más del 8% y podría ocasionar presiones inflacionarias de las mercancías. VANGUARDIA

Las pérdidas se reportaron principalmente en los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq de Wall Street, además de que se esperan presiones inflacionarias por el alza del crudo

Los índices más importantes de Wall Street amanecieron a la baja este lunes por los conflictos bélicos que sucedieron el pasado fin de semana en Irán, crisis geopolítica entre varias naciones de Medio Oriente, Estados Unidos (EU) e Israel, ampliando la incertidumbre comercial, así como presiones inflacionarias mundiales por el precio del petróleo.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 183.5 puntos porcentuales, o un 0.37%, al abrir la sesión de este lunes hasta los 48,794.42. El S&P 500, cayó 54.5 puntos, o 0.79%, en la apertura a 6,824.36, mientras que el Nasdaq Composite decreció 346.1 puntos, o 1.53%, a 22.322,119 en la apertura de los mercados.

TE PUEDE INTERESAR: El petróleo y el gas se disparan y las bolsas caen tras ataques de EU a Irán

El mercado de las aerolíneas se vio más afectado ya que varias compañías suspendieron sus vuelos por ataques directos a aeropuertos, mientras que varias instalaciones de petróleo y gas en Oriente Medio detuvieron su producción, lo que elevó los precios del crudo más del 8% y que podría terminar en presiones inflacionarias de las mercancías.

La escalada militar llegó en un momento precario para los mercados ya sacudidos por las preocupaciones sobre la disrupción de la IA, el nerviosismo en el crédito privado y la incertidumbre sobre la política comercial, observó la agencia de noticias Reuters.

Además, el mandatario de EU, Donald Trump, comentó que los ataques contra Irán podrían continuar durante las próximas cuatro semanas, después de que los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán durante el fin de semana mataran al líder supremo de Teherán, así como los ataques de Israel contra militantes de Hezbolá en el Líbano, intensificando los temores de que el conflicto pudiera extenderse aún más por toda la región.

Especialistas financieros informaron a Reuters que las pérdidas en los mercados financieros se encontraron dentro de los rangos establecidos por los inversiones porque ya se había estado anticipando un conflicto bélico en las últimas semanas por el tono de las negociaciones entre EU e Irán.

