El petróleo y el gas se disparan y las bolsas caen tras ataques de EU a Irán

La escalada militar en Oriente Medio tuvo un impacto inmediato en los mercados energéticos. Los futuros del crudo Brent avanzaron hasta 8% y se ubicaron en torno a los 79 dólares por barril, mientras el WTI estadounidense superó los 72 dólares. En la apertura llegó a tocar incrementos de hasta 13%, reflejo del nerviosismo inversor.

El foco está en el estratégico Estrecho de Ormuz, paso por el que circula una parte sustancial del comercio mundial de hidrocarburos. Aunque Teherán no ha anunciado un bloqueo formal, reportes marítimos indican que petroleros comienzan a acumularse en ambos lados ante el temor de ataques o dificultades para asegurar las cargas.

“El petróleo en estos niveles representa el principal problema macroeconómico. Si llega a 90 o 100 dólares, el impacto en la economía y la inflación sería significativo”, advirtió Filippo Diodovich, estratega senior de mercado de IG Italia. Algunos escenarios incluso proyectan precios de 120 o 130 dólares si el conflicto se prolonga más de un mes.

EL GAS SE DISPARA Y EUROPA CONTIENE EL ALIENTO

El mercado del gas natural también reaccionó con fuerza. En Ámsterdam, el índice TTF subió 25% hasta los 39,85 euros por megavatio-hora, su nivel más alto desde febrero de 2025. El temor gira en torno a una posible interrupción del tránsito por Ormuz.

Aproximadamente una quinta parte del GNL mundial, en gran medida procedente de Qatar, atraviesa ese punto crítico. Según cálculos citados por Bloomberg basados en estimaciones de Goldman Sachs, un bloqueo de un mes podría elevar los precios spot en Europa y Asia hasta 25 dólares por millón de BTU, un salto cercano al 130%.

“A corto plazo, prevemos que los precios del petróleo seguirán subiendo junto con el oro y que el dólar estadounidense se mantendrá bastante fuerte”, explicó Kristina Hooper, estratega jefe de mercado de Man Group, subrayando que la presión inflacionaria podría intensificarse en Estados Unidos.

BOLSAS EN ROJO Y VOLATILIDAD GLOBAL

Las bolsas europeas abrieron con fuertes descensos. El Ibex llegó a caer 3%, el Dax alemán perdió hasta 4% en la apertura y el Eurostoxx 50 retrocedió más de 2%. Londres fue la menos castigada, con bajas cercanas a 0,8%. A media jornada, las pérdidas se moderaron, pero el tono rojo persistió.

En Wall Street, los futuros de los principales índices operaban con descensos en el premarket. El oro, activo refugio por excelencia, subió más de 3% hasta superar los 5.400 dólares por onza, reflejando la búsqueda de cobertura frente a la incertidumbre.

“Los mercados están revalorizando el riesgo, pero aún no han descontado una disrupción sistémica. La clave sigue siendo la continuidad de los flujos energéticos”, señaló Giacomo Calef, de NS Partners. En la misma línea, Thomas Mucha, de Wellington Management, sostuvo que “las próximas 24 a 72 horas serán cruciales” para determinar si la confrontación encuentra un límite o se transforma en un conflicto prolongado.

TENSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS CLAVE

La refinería de Ras Tanura, en Arabia Saudita, una de las mayores de la región con capacidad para 550.000 barriles diarios, fue blanco de un ataque con dron, según confirmó el Ministerio de Defensa saudí. Aunque el aparato fue interceptado y no hubo heridos, el incidente elevó aún más la percepción de riesgo sobre la infraestructura energética global.

En paralelo, los precios minoristas del diésel ya comenzaron a reflejar los aumentos. En Europa, el autoservicio se situó en 1,728 €/litro, mientras el de servicio alcanzó 1,865 €/litro, con advertencias de que los incrementos más fuertes podrían trasladarse a los surtidores en los próximos días.

DATOS CURIOSOS

· El Estrecho de Ormuz canaliza cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

· El complejo de Ras Tanura es una de las refinerías más grandes de Oriente Medio, con capacidad para procesar 550.000 barriles diarios.

· El oro suele actuar como activo refugio en contextos de crisis geopolítica, lo que explica su subida superior al 3% en la jornada.

· Estados Unidos es exportador neto de GNL y sus plantas de licuefacción operan casi a plena capacidad, lo que limita su margen para aumentar envíos adicionales en caso de crisis prolongada.