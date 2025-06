Ante acusaciones de EU sobre lavado de dinero, México no debe ser omiso: IMEF

El presidente del IMEF Coahuila Sureste, Luis Alejandro Flores Espinoza, manifestó que son gravísimas las acusaciones que hizo Estados Unidos contra tres bancos mexicanos al relacionarlos con el lavado de dinero.

“El lavado de dinero es un delito internacional y obviamente México dentro de la globalización no puede quedarse atrás y tampoco puede ser omiso en este tipo de señalización, debe tomarse con seriedad y las autoridades mexicanas correspondientes deben hacer lo conducente y cooperar con lo que pida el gobierno de Estados Unidos”, dijo.

Aunque dejó claro que ésta no es una sentencia definitiva porque también hay que tener la postura de los bancos al defenderse de esa acusación. “En caso de que se llegue a comprobar será un impacto para esas instituciones y la banca mexicana porque al final del día mancharían a su gremio”, dijo.

El presidente del IMEF Coahuila Sureste señaló que en México la regulación sobre el lavado de dinero es relativamente nueva si se compara con el resto del mundo.

Informó que en el país tiene menos de 10 años que este tema se regula de manera seria y esto deja ver la brecha que existe con la imposición de sanciones que están establecidas en la regulación.

“Creo que esto es un hilito que puede desencadenar en más instancias que pudieron verse involucradas, sobre todo en algunas posibles omisiones o porque no decir encubrimientos en el sentido de porqué no se detectó o si se hizo porqué no se sancionó”, indicó.

Aunque hay que esperar cómo se defienden esos bancos, agregó que una de las repercusiones por estos señalamientos puede generar que pongan mano dura las instancias gubernamentales correspondientes para los organismos reguladores con la banca.

Por último, comentó que además de ello, otro de los impactos puede darse en las calificaciones crediticias, por lo que hay que ver también los análisis financieros y de cómo puede afectar también al resto de los bancos, pues aunque no estén designados van en la misma canasta y el mismo país.