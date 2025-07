Ante reducción de producción en empresas, camiones de carga operan a un 70%

El CEO de TSM, Enrique Garza Tovar indicó que en camiones de carga traen la operación a un 70% en Coahuila, esto luego de que las plantas redujeran su producción por el tema de los aranceles y también están a la espera de que se defina el tratado de libre comercio.

“Nuestra operación sentimos que todo el año vamos a estar sobre un 70% del trabajo de 2024 por la cuestión automotriz”, dijo.

Todo el año consideró que traerán ese porcentaje de operación, sin embargo, añadió que para la empresa es un punto de equilibrio y piensan que van a sobrevivir bien, en tanto se asienten un poco las políticas del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la cuestión arancelaria.

Agregó que un 90% del servicio que otorgan van dirigido al sector automotriz, entre armadoras y maquiladoras, para ello cuentan con 450 camiones de carga; venía trabajo al 100% la operación, sin embargo, desde enero empezó a bajar el servicio de carga por el tema arancelario y las dudas de si pagarían impuestos los vehículos mexicano, ante ello, las plantas han estado con su producción reducida hasta no definir bien el tratado de libre comercio.

Ante ello, estimó que todo el año tendrán la operación en camiones de carga a un 70%, aunque reiteró que para ellos es un punto de equilibrio porque no le ponen dinero a la operación, pero mantienen las nóminas, los gastos fijos y sin despedir a nadie, mientras llega el 2026.

Garza Tovar dijo que acaban de estar en Detroit en una junta con su principal cliente, como lo es Stellantis, y se ven cosas buenas para el año que entra.

Entre los productos que transportan comentó que están motores, transmisiones, componentes para integrar los automóviles o camionetas, entre otros.

HAY UN DEFICIT DE OPERADORES

Como casi todas las empresas de camiones de carga, un 30% del equipo no tiene operadores, situación que van sorteando, aunque no pueden tomar nuevos proyectos porque no hay operadores; hoy los camiones de carga son accesibles, así como el arrendamiento y los créditos, pero el detalle es quién los maneja.

“Faltan operadores, los Estados Unidos se han llevado por lo menos cien mil cada año, ofreciéndoles dos veces el sueldo que nosotros pagamos, con visa temporal de trabajo, ahora se llevan a la esposa y los hijos, las líneas de transporte americanas ante la escasez les están ofreciendo habitación en Laredo, Mission, en McAllen o el Paso, Texas, lo que ha afectado mucho en el lado mexicano”, dijo.

En el caso del idioma inglés que hoy pide el gobierno de Estados Unidos a los operadores de transporte de carga mexicano que cruce a ese país, comentó que hasta ahorita todo son recomendaciones, es decir, se entrevista al operador y advierten a los dueños de las empresas que el operador necesita capacitarse, y cree que probablemente de aquí a diciembre será el tiempo para que el operador aprenda lo básico para manejar en Estados Unidos y de no tenerlo, entonces se les regresaría a México.

Finalmente comentó que en su caso, cuentan en Laredo con patios y allá cuentan con gente que sabe inglés, por lo que el operador nacional llega a Nuevo Laredo, Tamaulipas, ahí desengancha la caja y otro que sabe, entre otras cosas la velocidad de allá, pedir ayuda de emergencia y demás es quien la engancha y se la lleva.