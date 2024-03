Anuncia AHMSA capitalización de nuevo inversionista... pide a acreedores le perdonen 94% de adeudos

Ante esta nueva realidad, MINOSA ha presentado el Convenio Concursal al Juzgado Segundo de Distrito especializado en Concursos Mercantiles; de esta manera, la empresa solicita el apoyo de todos sus acreedores para la aprobación del convenio, en particular a sus acreedores comunes.

Ante esta solicitud presenta un esquema para cubrir los adeudos:

>Se les aplicará una quita sobre el saldo insoluto del correspondiente Crédito Común, por un monto equivalente al 94 por ciento

>El saldo remanente del 6%, una vez aplicada la quita a los Créditos Comunes, será pagado por la Comerciante en los siguientes términos:

a) El equivalente al 1% del Crédito Común correspondiente, denominado en pesos, se pagará una vez emitida la sentencia que apruebe el presente convenio concursal.

b) El equivalente al 5% del Crédito Común correspondiente, denominado en pesos, se pagará en un plazo a 17 años, cubriendo intereses ordinarios durante este plazo con una tasa de 9.1 por ciento anual la cual se cubrirá de manera mensual sobre el saldo insoluto.

“Debido a la extrema fragilidad en la que se encuentra la compañía, este esquema es el único que le da viabilidad financiera a la empresa para retomar sus operaciones y no tener que avanzar a una liquidación, que seria aun peor escenario que el que se propone y con ello ya no seria posible la reactivación operativa y por ende, no generaría empleos y oportunidades de negocio para proveedores”, dio a conocer la empresa.

TE PUEDE INTERESAR: Problemas de AHMSA han derivado en que trabajadores atenten contra su vida: PT

Asimismo, reiteró su agradecimiento a los empleados y proveedores de MINOSA y AHMSA, así como autoridades federales estatales y municipales “por su compromiso en promover el crecimiento económico y fuentes de empleo de la región”.