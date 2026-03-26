Anuncian inversión de Daktronics en Ramos Arizpe

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Dinero
/ 26 marzo 2026
    Anuncian inversión de Daktronics en Ramos Arizpe
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la presentación de la inversión, la cual aseguró fortalece el posicionamiento del estado como uno de los principales destinos industriales del país. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

El alcalde de esta ciudad destacó que esta nueva empresa posiciona a Ramos Arizpe como el municipio más competitivo a nivel internacional

Con una inversión de 8.9 millones de dólares y una generación de 112 empleos, el jueves se realizó el anunció de inversión de Daktronics, empresa líder en la producción de pantallas LED, la cual llega al 360 Industrial Park en Ramos Arizpe.

El Vicepresidente de Manufactura en Daktronics, Matt Kurtenbach indicó que son una empresa líder mundial en el diseño, ingeniería y fabricación en tecnología de pantallas LED digitales y en sistemas de audio.

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“En todo el mundo nuestras soluciones ayudan a informar, involucrar e inspirar a las personas a través de una comunicación visual dinámica, ya sea en deportes, transportes, entornos comerciales o espacios públicos”, aseguró.

Asimismo dijo que durante más de 50 años se han enorgullecido no solo de la tecnología que han creado, sino también de las relaciones que construyen y el servicio que brindan, así como el valor a largo plazo que se esfuerzan por ofrecer.

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, señaló que hoy se anuncia no solo una inversión, sino que se conforma algo mucho más importante, que Coahuila está jugando en las grandes ligas del mundo y añadió que en este momento global, donde muchas regiones compiten por atraer inversión, Coahuila no compite con discursos, sino con resultados y añadió que aquí hay industria, talento, infraestructura y sobre todo certeza.

A su vez, el gobernador, Manolo Jiménez Salinas indicó que en Coahuila son aliados de todo aquel que quiera trabajar, emprender o invertir, asimismo “quien lo ha hecho le va muy bien y se tienen grandes historias”, asimismo resaltó casos como el de General Motors y Stellantis, entre otros.

Jiménez Salinas también adelantó que estarán anunciando inversiones las próximas semanas, pues el viernes estarán en Torreón y regresando de Semana Santa en la Región Carbonífera, por lo que se tienen buenas noticias para el estado.

Finalmente el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez destacó que la llegada de Daktronics significa más empleo, más desarrollo y nuevas oportunidades para las familias.

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