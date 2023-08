Apenas una aerolínea mexicana destaca en puntualidad

Desde el domingo 26 de marzo, el AICM muestra en las pantallas los horarios oficiales asignados a cada aerolínea, y no los itinerarios comercializados por ellas. Esto significa que si la aerolínea tiene asignado el horario de despegue a las 09:00 horas, pero la aerolínea lo comercializó para salir a las 09:30 horas, en pantalla aparecerá la salida a las 09:00, pero demorado.

TE PUEDE INTERESAR: Avianca podría volar desde el AIFA... pero no en 2023

“La eliminación de los horarios ilegales o comerciales nos está llevando a muy pocas demoras. No hay cancelaciones, no hay vuelos ilegales y se apegan al control del aeropuerto. Las aerolíneas están colaborando con nosotros muy coordinadamente con Profeco, no hay quejas”, aseguró.

Julio Zugasti, asociado senior del despacho de abogados Hogan Lovells, comentó que la puntualidad de las aerolíneas mexicanas no depende de ellas, en gran medida, ya que el AICM presenta “grandes áreas de oportunidad” por sus problemas operativos, financieros, regulatorios y tecnológicos que, de una u otra manera, van en cadena y generan retrasos para las aerolíneas mexicanas y extranjeras.

TE PUEDE INTERESAR: AICM podría cerrar; Terminal 1 será completamente reconstruida, anuncia director

“Las aerolíneas nacionales tienen buenos índices de puntualidad; Aeroméxico, privilegiada, puesto que está entre las 20 aerolíneas más puntuales. Viva o Volaris en todo de 2022 presentaron buenos índices de puntualidad”.

“El promedio de las aerolíneas mexicanas ronda 86% de efectividad de puntualidad, al contrario de otras aerolíneas internacionales, como las canadienses, con una puntualidad de 73%, o las asiáticas, con 84.4%”, indicó.

Zugasti expuso que un aeropuerto saturado genera retrasos para todas las aerolíneas, mexicanas o internacionales.

Estos retrasos generalmente se dan por dos factores: repercusiones de un tercero, es decir, empresas relacionadas con suministro o proveeduría de insumos, y condiciones meteorológicas como los mil 300 vuelos afectados en el AICM en mayo por la emisión de ceniza del volcán Popocatépetl y las lluvias.

El año pasado, 64% de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se realizaron a tiempo.

Con información de El Universal