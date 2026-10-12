Aranceles afectan al sector restaurantero; disminuyen 10% reservaciones para posadas

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Aranceles afectan al sector restaurantero; disminuyen 10% reservaciones para posadas
    Se informó que mientras que algunas empresas avisaron desde el mes de marzo que no reservarían espacios, las últimas cancelaciones se dieron en agosto y septiembre. ESPECIAL

Las reservaciones de espacios se vieron afectadas por la situación que enfrenta la industria ante la incertidumbre económica

El empresario restaurantero, Juan Ramón Cárdenas Cantú, dio a conocer que este año presentan una disminución del 10%en la reservación para las posadas, donde incluso hubo quienes desde el mes de marzo que avisaron que este año no tendrían posadas, mientras que otros cancelaron entre agosto y septiembre.

Agregó que la realización de las posadas va en concordancia con la situación actual con Estados Unidos por el tema de los aranceles, estos últimos indicó, han golpeado un poco a la industria y aunque siguen exportando, entre ello las autopartes, los aranceles han tenido una repercusión que ha impactado también a las posadas.

Ante ello, se va más lento que otros años, presentándose una disminución del 10% en las posadas, situación que se está dando sobre todo con clientes del sector automotriz. Cada empresa ha respondido de manera diferente a su situación particular.

“Hay quienes desde marzo avisaron que no realizarían este evento, mientras que algunas cancelaciones se presentaron entre agosto y septiembre”, resaltó.

En el caso de las empresas que sí estarán realizando posadas este año, comentó que son del mismo tamaño que en otros años, hay posadas para grupos desde 50 personas hasta 1,500, asimismo estás empiezan a realizarse desde el primer fin de semana de diciembre hasta el día 22, aunque todavía hoy siguen fechas abiertas para apartar su posada.

Finalmente aún con esta ligera disminución que este año se presenta en estos eventos, Cárdenas Cantú comentó que durante esta temporada contratan hasta un 40% de personal adicional para abarcarla y en su caso cuentan con una plantilla de base de cien colaboradores, sin embargo, contratan 40 trabajadores temporales durante esos meses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Dos escenas: un destino (recargado)
true

¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Autoridades de Quintana Roo está buscando a las personas que tuvieron contacto con una zorra gris, la cual dio positivo a rabia después de lastimar a una menor.

Buscan a personas que tuvieron contacto con una zorra gris en supermercado de Cancún por esta razón
Las promociones de Coppel para el Buen Fin están previstas del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

El Buen Fin 2026 en Coppel: celulares, muebles y electrodomésticos estarán entre las ofertas
¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026

¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026
A cuatro décadas de su estreno, la telenovela protagonizada por María Rubio regresa a tlnovelas con una versión remasterizada que mejora la imagen y el sonido.

Cuna de Lobos... a 40 años de Catalina Creel, la villana más temida de las telenovelas en México
Más de 200 ciclistas participaron en la última etapa del Serial MTB Coahuila 2026, disputada en el Ecoparque Monclova.

Monclova cierra Serial MTB Coahuila 2026: más de 200 ciclistas disputan la gran final
Jóvenes peloteros de Coahuila mostraron sus habilidades durante las pruebas de selección realizadas en el Estadio Revolución de Torreón rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2027.

Coahuila busca a sus nuevas estrellas del beisbol: 60 peloteros van por la Olimpiada Nacional 2027