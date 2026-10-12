Aranceles afectan al sector restaurantero; disminuyen 10% reservaciones para posadas
Las reservaciones de espacios se vieron afectadas por la situación que enfrenta la industria ante la incertidumbre económica
El empresario restaurantero, Juan Ramón Cárdenas Cantú, dio a conocer que este año presentan una disminución del 10%en la reservación para las posadas, donde incluso hubo quienes desde el mes de marzo que avisaron que este año no tendrían posadas, mientras que otros cancelaron entre agosto y septiembre.
Agregó que la realización de las posadas va en concordancia con la situación actual con Estados Unidos por el tema de los aranceles, estos últimos indicó, han golpeado un poco a la industria y aunque siguen exportando, entre ello las autopartes, los aranceles han tenido una repercusión que ha impactado también a las posadas.
Ante ello, se va más lento que otros años, presentándose una disminución del 10% en las posadas, situación que se está dando sobre todo con clientes del sector automotriz. Cada empresa ha respondido de manera diferente a su situación particular.
“Hay quienes desde marzo avisaron que no realizarían este evento, mientras que algunas cancelaciones se presentaron entre agosto y septiembre”, resaltó.
En el caso de las empresas que sí estarán realizando posadas este año, comentó que son del mismo tamaño que en otros años, hay posadas para grupos desde 50 personas hasta 1,500, asimismo estás empiezan a realizarse desde el primer fin de semana de diciembre hasta el día 22, aunque todavía hoy siguen fechas abiertas para apartar su posada.
Finalmente aún con esta ligera disminución que este año se presenta en estos eventos, Cárdenas Cantú comentó que durante esta temporada contratan hasta un 40% de personal adicional para abarcarla y en su caso cuentan con una plantilla de base de cien colaboradores, sin embargo, contratan 40 trabajadores temporales durante esos meses.