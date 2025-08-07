Ariston Group anuncia nueva inversión por 157 millones de pesos en Saltillo

La empresa Ariston Group anunció para Saltillo una inversión de 157 millones de pesos para la instalación de una nueva planta que generará 120 empleos, la factoría producirá calentadores de agua tanto de gas como eléctricos.

El director general de Ariston Group en México, Rodrigo Basáñez, dijo que para la empresa siempre ha sido un aliado estratégico a nivel global, por ello, hoy inician un nuevo capítulo en esta historia de colaboración y desarrollo.

En esta nueva etapa el parque industrial se especializará en la producción de calentadores de agua tanto de gas como eléctricos y estará enfocado en abastecer los mercados de Estados Unidos y de Canadá, que hoy representan la tercera parte de las ventas.

“La sexta planta dentro de nuestro complejo en Saltillo, iniciará su construcción en este mes de octubre y comenzará operaciones en dos fases, la primera en enero del 2026 con la parte de calentadores de gas y la segunda en abril con los calentadores eléctricos”, indicó.

Agregó que este proyecto no solo fortalece la infraestructura, sino que tendrá un impacto muy positivo en la región por los más de 120 empleos que generará, sobre todo de un nivel de tecnología, en lo que se dará prioridad al talento local y que la derrama económica beneficie a proveedores, instituciones educativas y el ecosistema de la región.

“En Ariston estamos realmente orgullosos que el talento local sea el motor que impulse la producción de soluciones de alta tecnología y eficiencia, por ello, hoy celebramos más que la apertura de una planta, celebramos la apuesta al talento mexicano y saltillense”, aseguró.

A su vez, el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares celebró el anunció de una inversión estratégica por parte de Ariston Group, empresa con presencia global fundada en Italia hace más de 90 años y especializada en soluciones de confort térmico y energías renovables.

Asimismo su llegada a Saltillo es un reflejo de la confianza que el sector productivo internacional sigue depositando en el estado.

“Sabemos que el contexto global presenta retos importantes, las tensiones geopolíticas, los ajustes en las cadenas de suministro y las recientes discusiones sobre aranceles exigen que los gobiernos actúen con responsabilidad y visión, en Coahuila ante este escenario la respuesta ha sido clara; generar confianza, ofrecer estabilidad y seguir trabajando con seriedad para atraer inversiones que generen empleos bien remunerados y fortalezcan nuestras capacidades productivas”, aseguró.

Por su parte, el gobernador, Manolo Jiménez comentó que con esta inversión se acumulan al día de hoy en esta administración 150 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras.

“De nuestra parte cuentan al 100% con nosotros, aquí somos aliados de todo aquel que quiera trabajar, emprender e invertir en Coahuila, somos facilitadores”, aseguró.

Finalmente, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz le dio la bienvenida a los representantes de la empresa y añadió que el estado se consolida como una entidad altamente competitiva, atractiva, pero sobre todo seguro para los inversionistas y turistas.