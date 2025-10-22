Arranca la LXI Quincena de Comercio en Saltillo; entregarán reconocimientos a tres empresarios

La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) arrancó con las actividades de la LXI Quincena de Comercio, las cuales se llevarán a cabo desde el 22 de octubre al 5 de noviembre, donde se contará con promociones, firmas de convenio, descuentos especiales, pláticas y visita a nuevos negocios, así como la ceremonia de entrega de reconocimientos.

Este año los homenajeados son Mario Aguirre Hernández como Comerciante Distinguido del Año, Alejandro Villarreal Maury y Tomás Gutiérrez con la Presea a la Perseverancia.

TE PUEDE INTERESAR: Oro pierde brillo tras señales de alivio comercial; tomas de ganancias frenan escalada histórica

El presidente la Quincena de Comercio, José Ramón Cortés Rivero, indicó que está es una tradición que se llena de orgullo y de espíritu emprendedor de los comerciantes de Saltillo, pues cuenta con la participación de negocios locales y el respaldo de la Canaco Saltillo.

Asimismo dijo que no solamente será una campaña de descuentos, sino una plataforma para reconocer la historia y el trabajo de quienes forman parte del comercio local.

A su vez, el presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez, indicó “está es nuestra oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros, de innovar, de atraer más clientes y de seguir demostrando que el comercio local está en crecimiento y es el motor del empleo y desarrollo”.

A los consumidores lo invitó a comprar en la ciudad, a tener confianza en consumir localmente y sobre todo apoyar lo hecho en México y a formar parte de la gran celebración del comercio saltillense

“Está gran tradición que data de hace más de seis décadas tiene como objetivo impulsar las ventas, fortalecer el consumo local y reconocer el esfuerzo de las mujeres y hombres comerciantes que día a día hacen grande a nuestra ciudad”, aseguró.

También destacó que este evento se enlaza con dos programas de gran impacto nacional, como es el Buen Fin y el Viernes Mexicano, en el que participarán más de 257 cámaras de comercio, más de 190 mil comercios y prestadores de servicio y turismo ( más de 9 mil afiliados a Canaco Saltillo) y con ventas totales de 173 mil millones de pesos en 2024 y que representó un crecimiento del 15.5%.

HOMENAJEADOS

Ante el reconocimiento que recibirán de la Canaco Saltillo, Tomás Gutiérrez dijo que “es un gran gusto y un reconocimiento a la labor que muchos años desarrollamos, para mí es una culminación de mi carrera de comerciante, ya que anteriormente me habían dato el de Comerciante del Año y ahora está es la cereza del pastel al darme la Medalla de Honor Canaco”.

A su vez, Alejandro Villarreal Maury dijo “Es un orgullo para mi y mi familia, estos reconocimientos van dedicados a nuestra familia y a la comunidad, un agradecimiento y en eterno compromiso con mis amigos y los comerciantes” .

Por último Mario Aguirre Hernández manifestó “Es una gran alegría para mí y mi familia este reconocimiento que nos hace la Cámara de Comercio por nuestros 48 años de actividad”.