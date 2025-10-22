Arranca la LXI Quincena de Comercio en Saltillo; entregarán reconocimientos a tres empresarios
Entre las actividades se entregará un reconocimiento al ex director de la Cámara, César Valdés Ramos por su trayectoria de 31 años de servicio en este organismo comercial
La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) arrancó con las actividades de la LXI Quincena de Comercio, las cuales se llevarán a cabo desde el 22 de octubre al 5 de noviembre, donde se contará con promociones, firmas de convenio, descuentos especiales, pláticas y visita a nuevos negocios, así como la ceremonia de entrega de reconocimientos.
Este año los homenajeados son Mario Aguirre Hernández como Comerciante Distinguido del Año, Alejandro Villarreal Maury y Tomás Gutiérrez con la Presea a la Perseverancia.
El presidente la Quincena de Comercio, José Ramón Cortés Rivero, indicó que está es una tradición que se llena de orgullo y de espíritu emprendedor de los comerciantes de Saltillo, pues cuenta con la participación de negocios locales y el respaldo de la Canaco Saltillo.
Asimismo dijo que no solamente será una campaña de descuentos, sino una plataforma para reconocer la historia y el trabajo de quienes forman parte del comercio local.
A su vez, el presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez, indicó “está es nuestra oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros, de innovar, de atraer más clientes y de seguir demostrando que el comercio local está en crecimiento y es el motor del empleo y desarrollo”.
A los consumidores lo invitó a comprar en la ciudad, a tener confianza en consumir localmente y sobre todo apoyar lo hecho en México y a formar parte de la gran celebración del comercio saltillense
“Está gran tradición que data de hace más de seis décadas tiene como objetivo impulsar las ventas, fortalecer el consumo local y reconocer el esfuerzo de las mujeres y hombres comerciantes que día a día hacen grande a nuestra ciudad”, aseguró.
También destacó que este evento se enlaza con dos programas de gran impacto nacional, como es el Buen Fin y el Viernes Mexicano, en el que participarán más de 257 cámaras de comercio, más de 190 mil comercios y prestadores de servicio y turismo ( más de 9 mil afiliados a Canaco Saltillo) y con ventas totales de 173 mil millones de pesos en 2024 y que representó un crecimiento del 15.5%.
HOMENAJEADOS
Ante el reconocimiento que recibirán de la Canaco Saltillo, Tomás Gutiérrez dijo que “es un gran gusto y un reconocimiento a la labor que muchos años desarrollamos, para mí es una culminación de mi carrera de comerciante, ya que anteriormente me habían dato el de Comerciante del Año y ahora está es la cereza del pastel al darme la Medalla de Honor Canaco”.
A su vez, Alejandro Villarreal Maury dijo “Es un orgullo para mi y mi familia, estos reconocimientos van dedicados a nuestra familia y a la comunidad, un agradecimiento y en eterno compromiso con mis amigos y los comerciantes” .
Por último Mario Aguirre Hernández manifestó “Es una gran alegría para mí y mi familia este reconocimiento que nos hace la Cámara de Comercio por nuestros 48 años de actividad”.