Oro pierde brillo tras señales de alivio comercial; tomas de ganancias frenan escalada histórica

Los precios del oro experimentaron una fuerte corrección luego de alcanzar máximos históricos, cayendo más del 6% y perforando el nivel de 4 mil 100 dólares por onza.

De acuerdo al análisis de mercado de Antonio Di Giacomo, el alivio de las tensiones políticas comerciales disminuyeron la demanda del metal precioso.

TE PUEDE INTERESAR: Alianzas innovadoras en el ecosistema fintech: tapi y Bankaool se unen para ofrecer pagos digitales de servicios sin comisiones en México

Indicó que las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en las que reiteró su disposición a alcanzar un acuerdo “fuerte y justo” con Pekín, sirvieron de catalizador para el retroceso.

“Los mercados interpretaron sus palabras como un posible alivio de las tensiones que durante meses impulsaron la búsqueda de refugios ante el temor de una guerra comercial prolongada”.

A este escenario se sumó el optimismo político en Washington, donde crecen las expectativas de que el cierre parcial del gobierno llegue a su fin tras avances en las negociaciones presupuestarias.

Expuso que la percepción de menor riesgo político y económico llevó a los inversionistas a rotar hacia activos más riesgosos, impulsando a las bolsas y debilitando la posición del oro.

“Analistas advierten que la reciente corrección podría marcar el inicio de una fase de consolidación, especialmente si el entorno geopolítico continúa estabilizándose”, dijo.