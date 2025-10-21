Oro pierde brillo tras señales de alivio comercial; tomas de ganancias frenan escalada histórica

/ 21 octubre 2025
    Oro pierde brillo tras señales de alivio comercial; tomas de ganancias frenan escalada histórica
    El metal dorado había experimentado una subida casi parabólica en las semanas previas, impulsada por la incertidumbre global, las compras institucionales y las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés. FOTO: ESPECIAL.

La caída se atribuyó principalmente a una ola de toma de ganancias entre los inversionistas, así como a un renovado optimismo entre Estados Unidos y China

Los precios del oro experimentaron una fuerte corrección luego de alcanzar máximos históricos, cayendo más del 6% y perforando el nivel de 4 mil 100 dólares por onza.

De acuerdo al análisis de mercado de Antonio Di Giacomo, el alivio de las tensiones políticas comerciales disminuyeron la demanda del metal precioso.

Indicó que las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en las que reiteró su disposición a alcanzar un acuerdo “fuerte y justo” con Pekín, sirvieron de catalizador para el retroceso.

“Los mercados interpretaron sus palabras como un posible alivio de las tensiones que durante meses impulsaron la búsqueda de refugios ante el temor de una guerra comercial prolongada”.

A este escenario se sumó el optimismo político en Washington, donde crecen las expectativas de que el cierre parcial del gobierno llegue a su fin tras avances en las negociaciones presupuestarias.

Expuso que la percepción de menor riesgo político y económico llevó a los inversionistas a rotar hacia activos más riesgosos, impulsando a las bolsas y debilitando la posición del oro.

“Analistas advierten que la reciente corrección podría marcar el inicio de una fase de consolidación, especialmente si el entorno geopolítico continúa estabilizándose”, dijo.

Temas


Dinero
Economía
precios

Perla Sánchez

