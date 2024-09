Así invierten las pymes mexicanas en marketing digital: redes sociales, posicionamiento web e IA

La apuesta por el marketing digital es ya toda una realidad en Latinoamérica. Esa es la principal conclusión que se obtiene del trabajo realizado por la consultora NTT DATA y la revista MIT Technology Review, que lleva por nombre “Marketing Digital en América Latina 2024”.

En este trabajo, ambas entidades confirman que dos de cada tres empresas en la región aumentaron su inversión en estrategias de marketing digital durante el año 2023 en comparación con las cifras del año 2022.

En el caso de México, la inversión superó a la media del continente, pues alcanzó un crecimiento del 72%. Volviendo a datos generales, los sectores que más ponen el foco en el marketing digital y la publicidad son la banca y el gran consumo.

Los canales de marketing y publicidad más utilizados

Otro dato interesante es el que aporta Amazon Ads, que señala que el 69% de las pymes invierten en publicidad digital. De ellas, el 92% asegura que su estrategia publicitaria les ha llevado a conseguir nuevos clientes.

No es extraño, por tanto, descubrir que internet es el medio que más porcentaje de inversión recibirá en lo que queda de año, con un 35% del total. A este canal le siguen la televisión abierta, de pago y el streaming, que alcanza el 30% de la inversión. Otros formatos destacados son los artículos promocionales, las exposiciones y eventos, la radio y la prensa escrita.

¿Dónde invierten las empresas mexicanas en marketing digital?

Si vamos más al detalle, algo que permite el estudio de Amazon Ads, son las redes sociales, la publicidad de display y la búsqueda en línea la que más interés genera por parte de muchas empresas. Sorprende aquí no encontrar el email marketing, que es un canal económico, accesible y fácil de implementar.

¿Qué retos afrontan las empresas mexicanas en marketing y publicidad digital?

No obstante, no todos los datos son positivos para las empresas mexicanas, especialmente para las pymes. Al 69% de firmas que sí invierten en publicidad hay que sumar el 31% restante que aún no han dado ese paso.

En esos casos, los protagonistas afirman que todavía muchas estrategias les siguen pareciendo muy costosas o que, tras haber realizado esfuerzos económicos un tiempo atrás, no han obtenido un retorno suficiente ganando clientes o en materia de visibilidad.

Estos desafíos son también comunes en las pymes que sí apuestan decididamente por el marketing, que además añaden otras preocupaciones como la necesidad de crear contenido atractivo y de valor o acertar con el presupuesto a dedicar a publicidad y marketing.

2024 mantiene la tendencia al alza

De cara a este año, las previsiones también son optimistas, pues muchas marcas siguen dedicando recursos a estas estrategias. Desde la Comunidad MCX Marketers en Acción desvelan que la inversión publicitaria en México la inversión publicitaria será un 10% superior a la del año 2023, colocándose por encima de los 7.000 millones de dólares.

En cuanto a formatos publicitarios, muchas empresas ya están echando mano de nuevas tecnologías como la IA para encaminarla hacia lograr una mayor personalización de los servicios. A esto hay que sumar prácticas más dirigidas hacia la publicidad verde, con productos y servicios con una huella de carbono más reducida, que generen menor impacto en el planeta y que casen mejor con la creciente conciencia ambiental que tienen muchos ciudadanos.

Inteligencia Artificial: un camino que quieren explorar muchas empresas

Como último apunte de relevancia, cabe apuntar el interés que está generando la irrupción de la Inteligencia Artificial. En el estudio “Marketing Digital en América Latina 2024” comentan que un 15% de las empresas están utilizando la IA para mejorar la operatividad de sus negocios y reducir los errores humanos asociados a tareas muy mecánicas y rutinarias.

En concreto, destaca Argentina, donde la IA se utiliza como medio de consulta. En cambio, en México y Perú estos software se emplean más como herramientas para generar contenido. Tal es el interés por la Inteligencia Artificial que hasta el director ejecutivo de Amazon Ads en LATAM y Estados Unidos en español se ha pronunciado sobre ello.

Santaigo Loizaga ha agirmado que la IA y el aprendizaje automático suponen buenas oportunidades para los anunciantes y pymes que sean capaces de aprovechar sus potencialidades.

De hecho, como ha ocurrido con estrategias clásicas de marketing digital (redes sociales, SEO, email marketing), son tecnologías que pueden permitir a pequeñas y medianas empresas llegar a grandes audiencias a través de contenido personalizado sin necesidad de realizar grandes inversiones.