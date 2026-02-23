Asume Miguel Ángel Muñoz presidencia de ARHCOS

La Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) llevó a cabo la Toma de Protesta de la Mesa Directiva 2026-2027 que encabeza Miguel Ángel Muñoz Betancourt, quien se comprometió a una gestión de puertas abiertas y reconoció que las empresas en la entidad operan con tranquilidad.

En la Mesa Directiva lo acompañan Amelia Dávalos Campos como Vicepresidente, Ricardo Javier Retta Sánchez como Tesorero, Luis Xavier Galindo Valdés como Vocal y Ana Cristina Gracia Rumayor como Gerente General.

Durante su intervención Muñoz Betancourt hizo referencia a los hechos que este fin de semana afectaron la tranquilidad de miles de mexicanos en distintas regiones del país y añadió que la seguridad no puede darse por sentada.

Ante ello, hizo un agradecimiento al gobernador, Manolo Jiménez y al Fiscal General del Estado, Federico Fernández, así como a los directores de las policías y corporaciones de seguridad, al destacar que en la entidad las empresas operan con tranquilidad, las familias viven con seguridad y la región se mantiene competitiva a nivel nacional.

Asimismo dejó claro que ARHCOS no es una persona o un consejo directivo, sino que los socios son el motor, por ello, se comprometió a que seguirán con una gestión de puertas abiertas y de escucha activa de sus inquietudes, propuestas y críticas.

ARHCOS dijo que seguirá siendo un espacio técnico, profesional y responsable, así como un punto de encuentro donde se analicen los retos con seriedad y se construyan propuesta con visión, por lo que hoy inicia una etapa de consolidación donde se seguirá sumando talento, fortaleciendo instituciones y generando un impacto real en los centros de trabajo.

Por su parte, el presidente saliente, Xavier Galindo Valdés, luego de presentar su informe de resultados, hizo un reconocimiento a la entrega de los diferentes comités, así como a los 239 socios que participan en la asociación.

“Me siento muy satisfecho y agradecido por el trabajo que se llevo a cabo durante este segundo periodo de actividades “, aseguró

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, reconoció el trabajo que se ha venido realizando para fortalecer la gestión del talento humano en la Región Sureste del Estado, asimismo a Muñoz Betancourt le dijo que con su liderazgo se le dará continuidad al esfuerzo que se ha construido y abrirá nuevas oportunidades al gremio.