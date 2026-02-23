Asume Miguel Ángel Muñoz presidencia de ARHCOS

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 23 febrero 2026
    Asume Miguel Ángel Muñoz presidencia de ARHCOS
    Miguel Ángel Muñoz Betancourt estará a cargo de la presidencia del organismo, en sustitución de la dirigencia saliente encabezada por Luis Xavier Galindo Valdés. HOMERO SÁNCHEZ /VANGUARDIA.

Durante su mensaje destacó la seguridad que existe en Coahuila, por lo que las empresas operan con normalidad

La Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) llevó a cabo la Toma de Protesta de la Mesa Directiva 2026-2027 que encabeza Miguel Ángel Muñoz Betancourt, quien se comprometió a una gestión de puertas abiertas y reconoció que las empresas en la entidad operan con tranquilidad.

En la Mesa Directiva lo acompañan Amelia Dávalos Campos como Vicepresidente, Ricardo Javier Retta Sánchez como Tesorero, Luis Xavier Galindo Valdés como Vocal y Ana Cristina Gracia Rumayor como Gerente General.

TE PUEDE INTERESAR: Personal ocupado de manufactureras cayó 3.3% en diciembre de 2025; en Coahuila la baja fue de 2.8%

Durante su intervención Muñoz Betancourt hizo referencia a los hechos que este fin de semana afectaron la tranquilidad de miles de mexicanos en distintas regiones del país y añadió que la seguridad no puede darse por sentada.

Ante ello, hizo un agradecimiento al gobernador, Manolo Jiménez y al Fiscal General del Estado, Federico Fernández, así como a los directores de las policías y corporaciones de seguridad, al destacar que en la entidad las empresas operan con tranquilidad, las familias viven con seguridad y la región se mantiene competitiva a nivel nacional.

Asimismo dejó claro que ARHCOS no es una persona o un consejo directivo, sino que los socios son el motor, por ello, se comprometió a que seguirán con una gestión de puertas abiertas y de escucha activa de sus inquietudes, propuestas y críticas.

ARHCOS dijo que seguirá siendo un espacio técnico, profesional y responsable, así como un punto de encuentro donde se analicen los retos con seriedad y se construyan propuesta con visión, por lo que hoy inicia una etapa de consolidación donde se seguirá sumando talento, fortaleciendo instituciones y generando un impacto real en los centros de trabajo.

Por su parte, el presidente saliente, Xavier Galindo Valdés, luego de presentar su informe de resultados, hizo un reconocimiento a la entrega de los diferentes comités, así como a los 239 socios que participan en la asociación.

“Me siento muy satisfecho y agradecido por el trabajo que se llevo a cabo durante este segundo periodo de actividades “, aseguró

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, reconoció el trabajo que se ha venido realizando para fortalecer la gestión del talento humano en la Región Sureste del Estado, asimismo a Muñoz Betancourt le dijo que con su liderazgo se le dará continuidad al esfuerzo que se ha construido y abrirá nuevas oportunidades al gremio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Presidencia
Seguridad
Economía

Localizaciones


Coahuila
México

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
Las afectaciones persisten tras el caos del domingo, cuando el Ejército mexicano, en una operación en la que recibió inteligencia de Estados Unidos, abatió a un narcotraficante en México.

Vuelos de EU y Canadá siguen cancelados a Puerto Vallarta tras muerte del ‘Mencho’
El llamado permitirá a Austin Rojas entrenar bajo la metodología de Santos Laguna.

El saltillense Austin Rojas es llamado a visorías de Santos Laguna Sub-13
Japón fue uno de los primeros países en negociar para reducir los aranceles a sus exportaciones de automóviles y acero a cambio de una inversión de 550.000 millones de dólares.

Hicieron tratos con Trump para acordar aranceles más bajos. Ahora están atrapados
El uso de drones comerciales, como el DJI Mavic 3 Pro, se ha popularizado entre los grupos armados en Colombia por su rapidez y capacidad de carga.

El ejército colombiano enfrenta una nueva amenaza letal: drones baratos modificados