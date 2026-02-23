Personal ocupado de manufactureras cayó 3.3% en diciembre de 2025; en Coahuila la baja fue de 2.8%
A nivel general, en México la caída fue de 2.5% en las empresas que forman parte del programa IMMEX; por otro lado, en términos mensuales, las contrataciones crecieron 0.1%
Bajó el personal ocupado de establecimientos manufactureros un 3.3% en diciembre de 2025, y, en general, el decrecimiento de las contrataciones fue de 2.5%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base el Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX).
En términos absolutos, el personal ocupado pasó de 2 millones 817 mil 307 en noviembre de 2025 a 2 millones 796 mil 849 trabajadores en diciembre del año citado.
Sin embargo, en términos mensuales, hubo un crecimiento de 0.1% del personal ocupado con respecto a noviembre de 2025 de las empresas IMMEX, así como un alza mensual de 0.4 y anual de 5.1% en las contrataciones en las empresas no manufactureras.
También decreció el número de establecimientos manufactureros miembros del programa IMMEX en México, terminando en 5 mil 211 empresas. En Coahuila se mantuvo la misma cantidad de establecimientos IMMEX en 411 en el mismo periodo pero registró una caída de 2.8% al pasar de 256 mil 381 en noviembre a 249 mil 189 en diciembre de 2025.
A NIVEL MUNICIPAL EN COAHUILA
El IMMEX de Coahuila tiene el registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios”. A continuación las variaciones porcentuales de noviembre a diciembre del personal ocupado en 2025:
- Acuña: -1.06% (de 33 mil 668 a 33 mil 310 trabajadores)
- Ramos Arizpe: -8.30% (de 65 mil 656 a 60 mil 205 trabajadores)
- Saltillo: -2.62% (de 34 mil 56 a 33 mil 163 trabajadores)
- Torreón: 0.08% (de 38 mil 79 a 38 mil 110 trabajadores)
- Otros municipios: -0.61% (de 84 mil 922 a 84 mil 401)