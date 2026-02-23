Personal ocupado de manufactureras cayó 3.3% en diciembre de 2025; en Coahuila la baja fue de 2.8%

Dinero
23 febrero 2026
    Personal ocupado de manufactureras cayó 3.3% en diciembre de 2025; en Coahuila la baja fue de 2.8%
    La estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación muestra información económica de VANGUARDIA

A nivel general, en México la caída fue de 2.5% en las empresas que forman parte del programa IMMEX; por otro lado, en términos mensuales, las contrataciones crecieron 0.1%

Bajó el personal ocupado de establecimientos manufactureros un 3.3% en diciembre de 2025, y, en general, el decrecimiento de las contrataciones fue de 2.5%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base el Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX).

En términos absolutos, el personal ocupado pasó de 2 millones 817 mil 307 en noviembre de 2025 a 2 millones 796 mil 849 trabajadores en diciembre del año citado.

TE PUEDE INTERESAR: PIB trimestral de México creció 1.8% entre octubre-diciembre de 2025

Sin embargo, en términos mensuales, hubo un crecimiento de 0.1% del personal ocupado con respecto a noviembre de 2025 de las empresas IMMEX, así como un alza mensual de 0.4 y anual de 5.1% en las contrataciones en las empresas no manufactureras.

$!Desde 2023 se observa que la caída de personal ocupado se ha mantenido.
Desde 2023 se observa que la caída de personal ocupado se ha mantenido. CAPTURA DE PANTALLA

También decreció el número de establecimientos manufactureros miembros del programa IMMEX en México, terminando en 5 mil 211 empresas. En Coahuila se mantuvo la misma cantidad de establecimientos IMMEX en 411 en el mismo periodo pero registró una caída de 2.8% al pasar de 256 mil 381 en noviembre a 249 mil 189 en diciembre de 2025.

A NIVEL MUNICIPAL EN COAHUILA

El IMMEX de Coahuila tiene el registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios”. A continuación las variaciones porcentuales de noviembre a diciembre del personal ocupado en 2025:

- Acuña: -1.06% (de 33 mil 668 a 33 mil 310 trabajadores)
- Ramos Arizpe: -8.30% (de 65 mil 656 a 60 mil 205 trabajadores)
- Saltillo: -2.62% (de 34 mil 56 a 33 mil 163 trabajadores)
- Torreón: 0.08% (de 38 mil 79 a 38 mil 110 trabajadores)
- Otros municipios: -0.61% (de 84 mil 922 a 84 mil 401)

