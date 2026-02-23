Personal ocupado de manufactureras cayó 3.3% en diciembre de 2025; en Coahuila la baja fue de 2.8%

Bajó el personal ocupado de establecimientos manufactureros un 3.3% en diciembre de 2025, y, en general, el decrecimiento de las contrataciones fue de 2.5%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base el Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX).

En términos absolutos, el personal ocupado pasó de 2 millones 817 mil 307 en noviembre de 2025 a 2 millones 796 mil 849 trabajadores en diciembre del año citado.

Sin embargo, en términos mensuales, hubo un crecimiento de 0.1% del personal ocupado con respecto a noviembre de 2025 de las empresas IMMEX, así como un alza mensual de 0.4 y anual de 5.1% en las contrataciones en las empresas no manufactureras.