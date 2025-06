Ram anunció que el motor HEMI V8, que es fabricado en Ramos Arizpe, volverá a la producción

Auburn Hills.- Ram anunció que se volverá a producir el motor HEMI® V-8 de 5.7 litros con la llegada de la Ram 1500 2026, a lo que ya está abierto el pedido de camionetas Ram 1500 equipadas con HEMI. Las primeras camionetas con motor V-8 llegarán a los concesionarios este verano.

El motor HEMI, orgullosamente Hecho en la Planta Motores Saltillo Norte de Stellantis en México, en Coahuila, estará de regreso, del cual más adelante se darán a conocer las versiones de Ram 1500 que equiparán este motor dentro del portafolio de la marca en el mercado.

Este motor es una parte integral de la producción de Stellantis en la Planta Motores Saltillo Norte, y es un ejemplo de la calidad y la experiencia de la manufactura automotriz mexicana.

“Todos cometemos errores, pero la forma en que los enfrentamos nos define. En Ram nos equivocamos al eliminar el HEMI, lo reconocemos y ahora lo corregimos”, afirmó Tim Kuniskis, CEO de la marca Ram.

De acuerdo a lo que informó no solo se busca traer de vuelta un motor V-8 legendario, sino que también se impulsará un plan de producto audaz y se amplia la libertad de elección en trenes motrices para los clientes.

La línea Ram 1500 había migrado a motores de seis cilindros con el modelo del año 2025. Sin embargo, la fuerte demanda de los consumidores por el motor icónico impulsó el regreso del HEMI V-8 de 5.7 litros a la Ram 1500.

“Aunque Ram seguirá ofreciendo el Hurricane Straight Six Turbo, que es más potente y eficiente, hemos entendido con claridad a nuestros clientes: no hay sustituto para el emblemático HEMI V-8. Al cierre de cada mes, contamos las ventas reales a los clientes, no las opiniones de estadísticos ni de ideólogos. ¡Olvidémonos de datos; hemos izado la bandera y vamos a dejar que el HEMI vuelva a rugir con fuerza!”, agregó Kuniskis.

Cabe destacar que cada Ram 1500 2026 está equipada con motor HEMI y llevará una nueva insignia “símbolo de protesta” diseñada por el equipo de Ram. Se trata de un emblema que representa a la cabeza del carnero avanzando hacia el futuro con toda la fuerza del motor HEMI V-8.

El HEMI V-8 de 5.7 litros que rinde 395 hp y 410 lb-pie de torque, con una amplia curva de suave entrega de la potencia. Además, incorpora tecnologías para ahorrar combustible, como la sincronización variable de levas y la desactivación de cilindros.

Explicó que el sistema híbrido eTorque reemplaza el alternador tradicional por una unidad generadora de motor accionada por correa. Esta trabaja junto con una batería de 48 voltios para ofrecer un rápido y fluido start/stop, torque adicional en ciertas condiciones de manejo y recuperación de energía durante el frenado.

Todo ello permite mejorar la eficiencia y la respuesta del motor. El sistema brinda hasta 130 lb-pie de torque adicionales en la aceleración inicial”, aseguran.

En ese sentido, entre las funciones que mejoran el rendimiento se incluyen la sincronización variable de válvulas, la tecnología Fuel Saver (desactivación de cilindros) y un ventilador eléctrico de 850 vatios con modulación por ancho de pulso (PWM), que ajusta su consumo energético según la demanda de enfriamiento.

El motor HEMI, un motor muy conocido y apreciado, es orgullosamente producido en la Planta Motores Saltillo Norte de Stellantis en México, ubicada en Coahuila.

Este regreso será exclusivo para el mercado de América del Norte, y la planta de Stellantis en Ramos Arizpe, Coahuila, será la encargada de su fabricación

Esta planta, que celebra 40 años de producción, ha sido responsable de la fabricación de diversos motores, incluido el emblemático HEMI. Los motores HEMI producidos en esta planta incluso han sido galardonados por Wards, siendo reconocidos como algunos de los 10 mejores motores del mundo.