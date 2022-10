¿Auditoría del SAT?, recomendaciones para evitarla

Cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) encuentra divergencias entre los datos fiscales que recibe de los contribuyentes, suele solicitar una revisión más detallada, la cual se conoce como auditoría.

El fisco utiliza las auditorías para inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus contribuyentes, ya sean personas físicas o morales.

Publicidad

En entrevista con El Contribuyente, Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), detalló que los contribuyentes pueden evitar un proceso de auditoría con el fisco si cumplen con sus obligaciones fiscales y realizan una revisión del buzón tributario en tiempo y forma.

Te podría interesar: Prestar tu tarjeta de crédito podría meterte en problemas con el SAT

“Lo primordial es el cumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo y forma, porque el SAT tiene tecnología implementada, y cuando el contribuyente deja de cumplir y presentar sus declaraciones, inmediatamente se prenden las alertas del fisco, por lo que comienzan a enviarle las cartas de invitación”, dijo en entrevista.

Publicidad

También explicó que es importante revisar la situación fiscal del contribuyente en el portal del SAT y el domicilio fiscal así como poner atención en el buzón tributario, ya que muchas veces se ignoran las cartas invitación que envía el órgano recaudador.

“A veces los contribuyentes, y más las personas físicas, no quieren ni entrar al buzón tributario cada que reciben alerta vía coreo electrónico, no quieren abrir la pagina del SAT. Sin embargo, es importante porque a veces se reciben estos actos administrativos que pueden ser más flexibles que una auditoría y muchas veces no se atienden en su debido plazo”, explicó el especialista.

Te podría interesar: Cartas invitación del SAT generan pánico

Publicidad

Revisiones y cartas invitación

Cabe resaltar que en el oficio de auditoría, el SAT informa al contribuyente detalladamente qué es lo va a revisar y al mismo tiempo entrega una carta de los derechos como contribuyente auditado, el cual es un documento que explica las obligaciones que tienen las autoridades revisoras al hacer la visita.

Las autoridades fiscales cuentan con un plazo de seis meses para determinar las contribuciones omitidas.

Publicidad

La comprobación de hechos diferentes debe estar sustentada en información, datos o documentos de terceros, o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.

De acuerdo con el especialista, antes de empezar un proceso de auditoría, el fisco utiliza otros recursos como las cartas invitación y los mensajes vía buzón tributario, los cuales son más flexibles, sin embargo, no siempre son atendidos por los contribuyentes.

“Si el contribuyente no abre los correos electrónicos que envía el fisco o no atiende a las cartas invitación dentro del plazo establecido, puede dar inicio a una auditoría formal, que puede ser de gabinete, visita domiciliaria o incluso una auditoria electrónica” explicó.

Publicidad

Un informe publicado en junio de este año por el SAT destaca que con revisiones y auditorías, la autoridad logró que la recaudación tributaria superara lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación al ubicarse en un 101.2% de cumplimiento.

Con información de El Contribuyente