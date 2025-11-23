Aumenta 12% precio de viviendas ante incremento de materiales: Canadevi Coahuila

Ante los incrementos que se han presentado en los precios de los materiales, este año el precio de la vivienda se ha elevado un 12%, lo que representó dos puntos más en comparación a 2024 cuando aumentaron 9%, señaló el presidente de Canadevi Coahuila, José Eduardo Garza Valdés.

En el caso de los materiales destacó los aumentos que se han presentado en el precio del acero, el cobre y los agregados, en estos últimos se encentran la arena, las gravas y concreto premezclado, entre otros.

Estos últimos destacó que se elevaron hasta un 20%, asimismo resaltó la situación que se presentó en Nuevo León, donde cerraron algunas pedreras, por lo que hubo especulaciones y los precios de estos materiales se elevaron.

“Nos afectó en que se incrementó el valor de los materiales aquí localmente, sigue todavía esa situación y hay constructores que están en Santa Catarina y García que están comprando aquí localmente, esto empezó desde mayo-junio y va a continuar”, aseguró.

Cabe destacar que a finales de octubre se dio a conocer que en Nuevo León fueron cerradas siete pedreras que se ubicaban en los municipios de García, Escobedo, Santa Catarina, Santiago y Allende, debido a que sobrepasaban los límites de las áreas protegidas.

En ese momento se anunció el cierre de las pedreras de Cemex, Calizas y Triturados Industriales, Triturados Industriales San Jerónimo e Incasa, Pedrera San Angel, Triturados Villarreal y Calizas de Calidad.