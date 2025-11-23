Aumenta 12% precio de viviendas ante incremento de materiales: Canadevi Coahuila

Dinero
/ 23 noviembre 2025
    Aumenta 12% precio de viviendas ante incremento de materiales: Canadevi Coahuila
    Los agregados son utilizados principalmente en la construcción para fabricar concreto, asfalto y mortero. FOTO: ESPECIAL.

Además los agregados como la arena y grava tuvieron incrementos de hasta un 20%

Ante los incrementos que se han presentado en los precios de los materiales, este año el precio de la vivienda se ha elevado un 12%, lo que representó dos puntos más en comparación a 2024 cuando aumentaron 9%, señaló el presidente de Canadevi Coahuila, José Eduardo Garza Valdés.

En el caso de los materiales destacó los aumentos que se han presentado en el precio del acero, el cobre y los agregados, en estos últimos se encentran la arena, las gravas y concreto premezclado, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: El auge de la inteligencia artificial está cambiando de velocidad. ¿Por qué la gente no puede dejar de preocuparse?

Estos últimos destacó que se elevaron hasta un 20%, asimismo resaltó la situación que se presentó en Nuevo León, donde cerraron algunas pedreras, por lo que hubo especulaciones y los precios de estos materiales se elevaron.

“Nos afectó en que se incrementó el valor de los materiales aquí localmente, sigue todavía esa situación y hay constructores que están en Santa Catarina y García que están comprando aquí localmente, esto empezó desde mayo-junio y va a continuar”, aseguró.

Cabe destacar que a finales de octubre se dio a conocer que en Nuevo León fueron cerradas siete pedreras que se ubicaban en los municipios de García, Escobedo, Santa Catarina, Santiago y Allende, debido a que sobrepasaban los límites de las áreas protegidas.

En ese momento se anunció el cierre de las pedreras de Cemex, Calizas y Triturados Industriales, Triturados Industriales San Jerónimo e Incasa, Pedrera San Angel, Triturados Villarreal y Calizas de Calidad.

Temas


Economía
industria de la construcción
viviendas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Canadevi

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
1,800 solicitudes ha recibido el chatbot ‘Vivi’, que orienta sobre riesgos y canaliza a atención.

Coahuila: Llevan programa vive sin drogas a todas las regiones
Colectivos urgieron a que se legisle a la brevedad para cubrir los vacíos legales que actualmente hay.

Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeres
true

POLITICÓN: Todo mundo toma previsiones ante ‘mega bloqueo’ por inseguridad en el país

true

Historia de un metiche (II)
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Va Sheinbaum por Alessandra Rojo de la Vega
Economía mexicana, futuro incierto

Economía mexicana, futuro incierto
Brutalistas

Brutalistas
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los civiles que prestan juramento para unirse a una red de defensa estatal en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela.

EU simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos