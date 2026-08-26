Autos italianos de lujo: la innovación sostenible de Maserati Folgore
Los autos italianos de lujo también avanzan hacia la sostenibilidad. Descubre cómo Maserati integra fibra reciclada ECONYL en su línea eléctrica Folgore
Durante décadas, el segmento de los autos italianos de lujo se construyó sobre pilares como el desempeño, la ingeniería de precisión y el diseño distintivo, con la sostenibilidad como un tema prácticamente ajeno a esa conversación. Esa narrativa ha comenzado a cambiar de forma acelerada en los últimos años, a medida que las casas automotrices de mayor prestigio buscan integrar materiales de menor impacto ambiental sin renunciar a los estándares de lujo que definen a sus vehículos. La pregunta ya no es si el lujo y la sostenibilidad pueden convivir, sino cómo se está llevando esa convivencia a la práctica dentro del habitáculo de un automóvil.
LA SOSTENIBILIDAD COMO NUEVO CRITERIO DE EXCLUSIVIDAD
Durante mucho tiempo, ese estatus se sostuvo casi por completo en la mecánica y el linaje de marca, dejando en segundo plano el origen de los materiales; hoy, cada vez más compradores exigentes de los autos italianos de lujo suman un criterio adicional a esa ecuación: el origen y el impacto de los materiales con los que está construido su vehículo.
Para este perfil de comprador, que compara marcas y modelos antes de decidir, saber que un interior de lujo integra materiales regenerados no resta sofisticación, la redefine, convirtiendo la responsabilidad ambiental en otro atributo diferenciador frente al resto del segmento. Uno de los ejemplos más claros de esta transición ocurre dentro de la línea Folgore, la familia totalmente eléctrica de Maserati.
MASERATI Y SU APUESTA POR LOS AUTOS ITALIANOS DE LUJO SOSTENIBLES
Maserati se convirtió en la primera casa automotriz italiana en producir modelos totalmente eléctricos, y con su línea Folgore no solo apostó por cero emisiones en el tren motriz, también llevó ese compromiso hacia el interior del vehículo. Ahí es donde entra ECONYL, un hilo de nylon regenerado desarrollado por Aquafil, fabricante italiano de fibras textiles.
ECONYL se produce a partir de residuos de nylon recuperados, entre ellos redes de pesca descartadas, retazos textiles y alfombras destinadas a rellenos sanitarios, procesados mediante reciclaje químico en lugar de mecánico, lo que le permite mantener la misma calidad que un nylon derivado del petróleo y ser infinitamente reciclable.
¿CÓMO SE INTEGRA ECONYL EN LA LÍNEA FOLGORE?
En el Grecale Folgore, el primer SUV totalmente eléctrico de la marca, ECONYL aparece en los insertos textiles de los asientos, disponible en dos variantes de color, una combinación clara en tono hielo y denim, y otra oscura con tapicería negra y costuras de contraste en cobre.
En el GranTurismo Folgore, el material se combina con piel en los asientos deportivos, mientras que en el GranCabrio Folgore, el primer descapotable totalmente eléctrico del segmento de lujo, ECONYL se extiende a lo largo de todo el habitáculo, en un tejido suave y transpirable que Maserati describe como una forma de aportar circularidad a la belleza del interior.
UN PASO HACIA LA SOSTENIBILIDAD SIN RENUNCIAR AL LUJO
Lo relevante de esta integración no es solo el material en sí, sino lo que representa dentro del panorama más amplio de los autos italianos de lujo: la posibilidad de reducir el impacto ambiental de un vehículo de alta gama sin sacrificar la sofisticación que se espera de él. ECONYL convive en estos modelos con acabados en fibra de carbono, alcántara y pinzas de freno en color cobre, evidencia de que la sostenibilidad puede integrarse al lenguaje de diseño de la marca en lugar de competir con él.
Este tipo de decisiones marca una dirección clara para el futuro del automovilismo de lujo, donde la innovación en materiales se vuelve tan relevante como la innovación en desempeño. Quienes deseen conocer más sobre esta propuesta pueden explorar la línea Maserati Folgore y descubrir de primera mano cómo la marca combina electrificación, diseño italiano y materiales conscientes en un mismo vehículo.