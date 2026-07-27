Avanza construcción de Mi Tienda del Ahorro Narro en Saltillo

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    Avanza construcción de Mi Tienda del Ahorro Narro en Saltillo
    Desde hace unos días se puede apreciar la característica fachada de este formato de tiendas.
    REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Entre los trabajos que desde mayo se ofertaron para la nueva tienda se encuentran para cajeros, tablajeros, panaderos, entre otros

La construcción de Mi Tienda del Ahorro sucursal Narro sigue avanzando, a la fecha ya se puede apreciar lo que será la fachada de la nueva tienda que se ubica en el sur de Saltillo por la Calzada Antonio Narro.

La tienda cuya apertura se estima para finales de este año sigue avanzando, mientras que fue en el mes de mayo afuera de la obra ya se ostentaba una manta con los puestos de trabajo que requerían para su próxima apertura.

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Desde que arrancaron la obra, un número importante de trabajadores ha estado laborando en ella, lo que ha permitido que los trabajos se desarrollen de manera rápida, asimismo se mejoraron las boyas que están en el retorno ubicado enfrente de la tienda.

Será la cuarta sucursal de Mi Tienda del Ahorro en la ciudad y es entre ocho a nueve meses se lleva la construcción de una tienda de este tipo; la última inaugurada este año fue la sucursal Colosio, en esa tienda la inversión fue de 350 millones de pesos, una generación de 142 empleos directos y 240 empleos indirectos.

Finalmente entre los trabajos que desde mayo se ofertaban para la nueva tienda estaban para cajeros, tablajeros, panaderos, auxiliares de limpieza, abarrotes, bodega, salchichonería, así como auxiliar de prevención y auxiliar general, entre otros.

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