Ministerio del Interior del Reino Unido bloquea la evacuación de decenas de mujeres y niños de Gaza

En septiembre pasado, el Ministerio del Interior anunció la suspensión de las solicitudes de reagrupación familiar de refugiados y que en primavera se anunciarían nuevas normas más restrictivas. Hasta el momento no se ha realizado ningún anuncio y el proceso permanece suspendido.

El Ministerio del Interior de Reino Unido está bloqueando la evacuación de decenas de mujeres y niños de Gaza, a pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores afirma estar dispuesto a sacar a la gente de la región devastada por la guerra.

Las solicitudes presentadas antes del anuncio siguen siendo procesadas. Sin embargo, a las familias en Gaza que solicitaron reunirse con un familiar directo antes de la suspensión se les ha impedido reunirse con sus seres queridos en el Reino Unido.

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores participan en las evacuaciones de Gaza. Actualmente, las familias con derecho a salir del país son evacuadas a través de Jordania. Sin embargo, el Ministerio del Interior no proporciona la garantía de viaje posterior (OTA, por sus siglas en inglés) requerida y recurre a recursos legales para impedir la llegada de estas familias al Reino Unido, llegando incluso a asignar varios abogados de alto nivel a un solo caso.

El Ministerio del Interior británico afirma que se obtienen datos biométricos antes de que las familias viajen a Jordania, a pesar de que el centro de visados en Gaza está cerrado desde octubre de 2023. Otros países europeos, como Bélgica, Francia, Italia e Irlanda, están facilitando este tipo de evacuaciones, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha manifestado su disposición a evacuar a las familias.

Los abogados de las familias atrapadas en Gaza en condiciones de riesgo vital afirman que el Ministerio del Interior parece estar adoptando una postura más severa con las familias palestinas que con los refugiados de otros países que esperan reunirse con sus seres queridos en el Reino Unido. Aseguran que, en algunos casos, el Ministerio del Interior ha declarado que los miembros de la familia, incluidos niños pequeños, representan un riesgo para la seguridad por provenir de un “territorio donde operan terroristas”, a pesar de que a algunos refugiados en el Reino Unido se les concedió permiso de residencia por haber sido perseguidos por Hamás en Gaza.

El diario The Guardian ya informó sobre el caso de Bassem Abudagga , un estudiante de doctorado que se encuentra separado de su familia. Si bien el Ministerio de Asuntos Exteriores ha accedido a ayudar en la evacuación de su familia, el Ministerio del Interior ha indicado que deberán esperar hasta diciembre para que los funcionarios decidan si conceden o no un permiso de traslado.

En una comunicación con los abogados de Abudagga el 15 de julio de 2026, en respuesta a las descripciones de condiciones insalubres, tiendas de campaña infestadas y bombardeos frecuentes, el Ministerio del Interior dijo: “Si bien se reconoce esto, las condiciones que enfrentan sus clientes solo en Gaza no se consideran circunstancias apremiantes según las directrices [pertinentes]”.

En otro caso, un refugiado palestino en el Reino Unido está separado de su esposa, sus tres hijos —de nueve, doce y catorce años— y su sobrino de diecisiete años, al que adoptaron después de que el adolescente quedara huérfano a causa de la guerra.

Dijo : “Mi familia está en peligro constante y me preocupo por ellos cada minuto de cada día. El gobierno del Reino Unido prometió ayudar a mi familia, pero ahora ha incumplido esa promesa”.

“Dicen que mi familia podría ser peligrosa porque hay terroristas operando en Gaza. No entiendo cómo una madre y sus hijos pueden ser considerados una amenaza para la seguridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha ofrecido a evacuar a mi familia, ¿por qué entonces el Ministerio del Interior está haciendo todo lo posible para impedirlo?”

Sarah Crowe, abogada del bufete Leigh Day que representa a algunas de las familias atrapadas en territorio palestino y que esperan reunirse con sus familiares directos en Gran Bretaña, declaró: «El gobierno británico ha abandonado a familias vulnerables en Gaza tras prometerles ayuda. El Ministerio del Interior está impidiendo la reunificación familiar cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo está dispuesto a evacuarlas».

Un portavoz del Ministerio del Interior declaró: «En el marco de nuestras reformas para crear un sistema de asilo más justo, la reunificación familiar ya no será automática. Quienes deseen traer a sus familiares al Reino Unido deberán cumplir criterios más estrictos».