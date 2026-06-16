Bankaool abre sus puertas en Puebla

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    Bankaool abre sus puertas en Puebla
    Directivos de Bankaool, acompañados del sector empresarial y funcionarios de Puebla, encabezaron el corte de listón. FOTO: CORTESÍA

El Centro de Negocios de Bankaool ofrece lo mejor de la atención personalizada y humana a los usuarios bancarios

PUEBLA, PUE.- El corte de listón marcó oficialmente la llegada de la primera sucursal bancaria y Centro de Negocios de Bankaool a Puebla, con lo que ahora los habitantes de la “Angelópolis” tendrán una opción diferente para impulsar sus proyectos, negocios y dinero.

Caracterizado por su modelo de negocio híbrido con atención personalizada en sus canales digitales y presenciales, Bankaool ha destacado por su experiencia en crear soluciones hechas a la medida de cada persona. Por eso, ahora llega a Puebla, una ciudad caracterizada por un sólido sector industrial, pero que conserva e impulsa el talento de sus emprendedores y pymes.

https://vanguardia.com.mx/dinero/ratifica-fitch-perspectiva-estable-de-bankaool-con-calificacion-bbb-PC20222872

Así, directivos de Bankaool acompañados del sector empresarial y funcionarios de Puebla, encabezaron el corte de listón del nuevo Centro de Negocios ubicado en Torre Ejecutiva El Triángulo, Calle 39 poniente, 3515, en La Providencia, ciudad de Puebla.

UN ESPACIO BANCARIO DIFERENTE

Los Centros de Negocios Bankaool son más que sucursales bancarias, pues cuentan con amplias salas en las que los usuarios del banco pueden reunirse con sus socios para concretar juntas de trabajo, firmas, asesorías bancarias o cumplir con compromisos que les permitan alcanzar el máximo potencial de sus negocios y proyectos.

$!El nuevo Centro de Negocios está ubicado en Torre Ejecutiva El Triángulo, en la ciudad de Puebla. FOTO: CORTESÍA
El nuevo Centro de Negocios está ubicado en Torre Ejecutiva El Triángulo, en la ciudad de Puebla. FOTO: CORTESÍA

Comprometido a impulsar no solo las finanzas de las personas, sino también su talento, Bankaool lleva el arte en sus espacios a través de Artbank, programa que plasma las obras de artistas locales y emergentes en sus sucursales. Por ello, puede verse en este edificio un mural titulado “Que chula es Puebla”, elaborado por Karina Janis, que plasma algunos de los elementos que causan tanto orgullo a los poblanos: la talavera, el Popocatépetl, su comida y su gente.

Este es el cuarto Centro de Negocios en abrir en menos de un mes, consolidándose así uno más de los que se tienen programados en el resto del año. El modelo de negocios de Bankaool, su experiencia en el sector de las pymes, así como la consolidación de su mesa de cambios y división fiduciaria es lo que ha sustentado el crecimiento de su red física en el país, respaldado en su amplia red digital de usuarios en todo México.

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