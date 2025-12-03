Bankaool agiliza sus operaciones en la Zona Euro y Asia en alianza con Maccorp

Dinero
3 diciembre 2025
    Bankaool agiliza sus operaciones en la Zona Euro y Asia en alianza con Maccorp
    FOTO: CORTESÍA

El banco sigue robusteciendo la red que facilita las transacciones de sus clientes en mercados internacionales para acompañarlos en su crecimiento de manera competitiva

MADRID, ESP.- El banco orgullosamente mexicano, Bankaool anuncia la apertura de relaciones con Maccorp Exact Change Entidad de Pago, S.A., una entidad de pagos con licencia otorgada por el Banco de España, acción que permitirá a Bankaool el procesamiento de pagos a través de la solución “Exact Pay Conect” que permitirá a sus clientes realizar pagos o recibir cobros, principalmente en la zona Euro (Maccorp es participante directo en SEPA -Single Euro Payments Area- ) en tan sólo 5 segundos, así como realizar pagos y cobros en otras 130 divisas (dólar USA, libra esterlina, franco suizo, entre otras).

Con ello, Bankaool ofrece a sus clientes beneficios importantes que se traducen en ahorros en tiempo y reducción de costos en sus pagos transfronterizos, de una manera eficiente y simplificada. “Seguimos consolidando la red internacional de soluciones de pago que facilitan las operaciones globales de nuestros clientes, tanto personas como empresas, para impulsar su crecimiento y competitividad”, destacó Samuel Cháves, vicepresidente del Consejo de Bankaool.

Maccorp, entidad financiera española que cuenta con más de 35 años experiencia y especializada en el procesamiento de pagos y servicios de adquirencia, además de contar con una red de oficinas en España en las principales ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Málaga, Valencia, Granada...).

Bankaool continuará fortaleciendo la experiencia y solidez de su plataforma financiera para integrar de manera eficiente a nuevos clientes y contribuir a la construcción de un sistema financiero fuerte, transparente y confiable en México.

Temas


bancos
finanzas

Localizaciones


España
México

