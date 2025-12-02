Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Dinero
/ 2 diciembre 2025
    Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares
    El aumento indica que a pesar de la incertidumbre generada por la política de Donald Tump no se han registrado fuertes fugas de capitales. FOTO: CUARTOSCURO.

Esto ocurre debido a un aumento semanal de 959 millones de dólares como consecuencia de dos factores

CDMX.- Por primera vez las reservas internacionales superaron los 250 mil millones de dólares (mdd), según reportes del Banco de México (Banxico).

El banco central informó que al cierre de noviembre dichos activos, que sirven de escudo contra choques financieros del exterior, terminaron con un saldo de 250 mil 206 millones de dólares.

El principal: el cambio en la valuación de los activos internacionales en poder de Banxico, lo que provocó un incremento de 930 millones de dólares.

Cabe recordar que una parte de las reservas está documentada en oro, metal que recientemente ha mostrado un repunte importante en los mercados internacionales.

Se cotiza en 4 mil 236 dólares por onza, pero llegó a tocar un máximo de 4 mil 264 dólares en días pasados, ante la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos seguirá recortando su tasa de interés.

Otro factor que apoyó el alza en las reservas fue la venta de dólares por parte del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) al Banco de México por 29 millones de dólares.

Así, a un mes de que acabe el 2025, se han agregado al saldo de las reservas 21 mil 216 millones de dólares, de acuerdo con la información que dio a conocer este martes el banco central mexicano.

Temas


Dinero
Economía
finanzas

Localizaciones


México

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

