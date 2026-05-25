Bankaool desembarca en el Puerto de Veracruz con Centro de Negocios

BOCA DEL RÍO, Ver.- Con el arribo de un nuevo banco a Boca del Río, ahora los veracruzanos tienen acceso a la experiencia completa que ofrecen los Centros de Negocios de Bankaool , que combinan servicios financieros y tecnológicos para sus usuarios.

Bankaool ya se encontraba presente en el estado con su red digital y la alianza con El Águila, apoyando tanto a jugadores como a la afición en el campo de juego, pero ahora se encuentra más cercano. Con la llegada de su Centro de Negocios, incentivará proyectos y negocios de personas, empresarios y emprendedores a alcanzar sus metas con más productos bancarios, mesa de cambios con acceso a más de 130 divisas, servicios fiduciarios y más.

El modelo híbrido de Bankaool, que combina la atención física y digital priorizando el contacto humano y cercano, tanto en sus centros de negocios como en su aplicación móvil y banca en línea, es su principal diferenciador con el que logra otorgar soluciones a la medida de cada usuario.