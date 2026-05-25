Bankaool desembarca en el Puerto de Veracruz con Centro de Negocios

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    Bankaool desembarca en el Puerto de Veracruz con Centro de Negocios
    FOTO: CORTESÍA BANKAOOL

Ahora los veracruzanos tienen acceso a lo mejor de una banca híbrida

BOCA DEL RÍO, Ver.- Con el arribo de un nuevo banco a Boca del Río, ahora los veracruzanos tienen acceso a la experiencia completa que ofrecen los Centros de Negocios de Bankaool, que combinan servicios financieros y tecnológicos para sus usuarios.

Bankaool ya se encontraba presente en el estado con su red digital y la alianza con El Águila, apoyando tanto a jugadores como a la afición en el campo de juego, pero ahora se encuentra más cercano. Con la llegada de su Centro de Negocios, incentivará proyectos y negocios de personas, empresarios y emprendedores a alcanzar sus metas con más productos bancarios, mesa de cambios con acceso a más de 130 divisas, servicios fiduciarios y más.

El modelo híbrido de Bankaool, que combina la atención física y digital priorizando el contacto humano y cercano, tanto en sus centros de negocios como en su aplicación móvil y banca en línea, es su principal diferenciador con el que logra otorgar soluciones a la medida de cada usuario.

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FOTO: CORTESÍA BANKAOOL

Ubicado en la Avenida Urano 585, Jardines de Mocambo en Boca del Río, el Centro de Negocios servirá como un puerto desde el que se impulsarán los proyectos de la industria de agrícola, servicio de logística portuaria, así como los sectores exportador e importador del Puerto; que estimulen la ya tan dinámica economía de un estado tan grande y diverso como Veracruz.

UNA EXPERIENCIA BANCARIA DIFERENTE

El impulso de los proyectos, negocios, ideas y el talento humano en general siempre ha sido prioridad para Bankaool, y el arte no es la excepción. Artbank, la división que promueve el arte y la economía naranja estará presente en el Centro de Negocios con un mural que destaca elementos típicos como los voladores de Papantla, la música representada por el arpa y los sones tradicionales.

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FOTO: CORTESÍA BANKAOOL

Con una atención humana y personalizada que ofrece soluciones reales a sus usuarios, Bankaool está listo para impulsar las finanzas y proyectos de vida de todos los jarochos.

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