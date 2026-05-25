Aspirante a Director de Jurisprudencia de la UAdeC busca el voto haciendo fiestas con alcohol (video)

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Saltillo
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    Aspirante a Director de Jurisprudencia de la UAdeC busca el voto haciendo fiestas con alcohol (video)
    El Reglamento de Ética y Conducta de la UAdeC contempla restricciones para la participación de trabajadores universitarios en reuniones no institucionales organizadas por estudiantes cuando existe consumo de alcohol. TOMADAS DEL VIDEO

Pese a que ya se registraron dos eventos relacionados con consumo de alcohol entre estudiantes y el profesor Oscar Nájera, aspirante a la Dirección de Jurisprudencia, el Consejo Directivo de la facultad no ha iniciado acciones sobre el caso

A unos meses de la renovación de la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, uno de los aspirantes al cargo, Óscar Nájera Davis, ha sido señalado por participar y promover reuniones con consumo de alcohol junto a estudiantes.

La más reciente ocurrió el jueves 21 de mayo en una palapa al norte de la ciudad, donde, de acuerdo con la invitación que el mismo aspirante publicó en sus redes sociales, se ofrecieron traslados de ida y regreso para los alumnos con motivo del Día del Estudiante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-pinta-de-azul-miles-celebran-campeonato-de-cruz-azul-en-la-alameda-BJ20922461
$!La más reciente reunión se llevó a cabo en una palapa al norte de la ciudad con motivo del Día del Estudiante, donde, según la invitación difundida, se ofreció transporte para los asistentes.
La más reciente reunión se llevó a cabo en una palapa al norte de la ciudad con motivo del Día del Estudiante, donde, según la invitación difundida, se ofreció transporte para los asistentes. REDES SOCIALES

Previo al evento, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al docente rodeado de estudiantes mientras consume tequila y comparte bebidas alcohólicas con algunos de ellos.

Una semana antes, durante “La Noche del Búho”, evento institucional organizado por la Sociedad de Alumnos para la coronación del rey y la reina de Jurisprudencia, Nájera Davis subió al templete cerca de las 02:00 horas para invitar a los asistentes a un “after”.

Fuentes cercanas a la facultad señalaron que este tipo de actividades, realizadas previo al proceso de renovación interna, podrían tener como objetivo ganar simpatías rumbo a la elección de septiembre.

Aunque la mayoría de los asistentes serían mayores de edad, este tipo de conductas contravienen los principios establecidos en el Reglamento de Ética y Conducta de la UAdeC.

El artículo 43, fracción XIX, establece que los trabajadores universitarios deben abstenerse de asistir u organizar fiestas o reuniones no institucionales promovidas por estudiantes, especialmente aquellas donde se consuman bebidas alcohólicas.

Además, el artículo 48 señala que está prohibido el consumo de alcohol en eventos de proselitismo universitario, tanto dentro como fuera de las instalaciones de la universidad, por lo que los hechos podrían encuadrar dentro de las disposiciones del reglamento.

Asimismo, el reglamento universitario establece en su Capítulo III que, cuando un estudiante o docente incurra en posibles faltas, corresponde al Consejo Directivo de la escuela o facultad analizar el caso, escuchar a las partes involucradas y valorar las pruebas presentadas; sin embargo, hasta ahora, el Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia, encabezado por el director Alfonso Yáñez, no ha emitido una postura pública ni ha anunciado medidas sobre el caso.

Las sanciones contempladas en el artículo 49 van desde apercibimientos privados o públicos hasta suspensión temporal, definitiva o incluso despido. Debido a que se trataría de dos eventos relacionados con el mismo tipo de conducta, la reincidencia podría ser considerada un agravante al momento de determinar una eventual sanción.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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