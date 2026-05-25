Trump afirma que el acuerdo de paz con Irán está cerca de ‘finalizarse’

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    Trump afirma que el acuerdo de paz con Irán está cerca de ‘finalizarse’
    En la publicación, contrastó el acuerdo propuesto con el alcanzado por Barack Obama, que, según él, “le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear”. AP

Trump pareció frenar en seco, diciendo que se debe llegar a un acuerdo

El acuerdo de alto el fuego con Irán que actualmente tienen ante sí los negociadores reabriría el estrecho de Ormuz sin peajes, pondría fin a los combates durante 60 días y daría comienzo a duras negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica, según los detalles del borrador que se dieron a conocer el domingo.

El presidente Trump había dicho el sábado que Irán y Estados Unidos estaban finalizando los detalles de “un Memorando de Entendimiento relativo a la PAZ”. Pero el domingo, Trump pareció frenar en seco, diciendo que se debe llegar a un acuerdo. El presidente dijo: “Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado”, en una publicación de Truth Social.

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En la publicación, contrastó el acuerdo propuesto con el alcanzado por Barack Obama, que, según él, “le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear”.

“Nuestro acuerdo es justo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Así que no hagan caso a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada”, añadió el presidente Trump.

Trump ha convertido la eliminación del programa nuclear iraní en una exigencia clave de las negociaciones de alto el fuego, y ha afirmado que impedir que la República Islámica obtenga jamás un arma nuclear era la razón principal por la que la guerra valía la pena.

Si Teherán no entrega la totalidad de su suministro de polvo de uranio enriquecido —un componente clave de un arma hipotética—, ninguna de las sanciones que actualmente están paralizando la economía iraní será levantada.

Según funcionarios estadounidenses, el levantamiento del bloqueo al estrecho de Ormuz probablemente tardará hasta una semana en hacerse efectivo.

Según el acuerdo negociado por Trump, el estrecho se reabriría durante los 60 días que duraría el alto el fuego, sin peaje. Irán se comprometería a retirar las minas que había desplegado en ese punto estratégico y a permitir el libre paso de los barcos, informó Axios.

A cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo a los puertos iraníes y suprimiría algunas de las sanciones impuestas a la República Islámica, lo que permitiría a Teherán volver a vender petróleo.

Funcionarios estadounidenses declararon al New York Times y a Axios que Irán también se comprometería a no desarrollar nunca armas nucleares, a suspender su programa de enriquecimiento de uranio y a aceptar la eliminación de sus reservas de uranio enriquecido.

Sin embargo, funcionarios iraníes declararon al Times que no existía ningún acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, y que ese sería el tema de las negociaciones durante el alto el fuego de 60 días .

Según Al Jazeera, que citó una fuente iraní, dos de los puntos conflictivos son el descongelamiento de los activos iraníes y el alcance del alto el fuego en el Líbano.

Irán ha acusado a Israel de intentar presionar a Estados Unidos para que incluya en su texto una cláusula que permita nuevas operaciones militares en el Líbano.

Según el funcionario, tanto Estados Unidos como Irán firmarían un memorando de entendimiento que tendría una duración de 60 días, pero que podría prorrogarse por mutuo acuerdo.

Según el funcionario, las fuerzas estadounidenses que fueron movilizadas en los últimos meses permanecerían en la región durante todo el período de 60 días y solo se retirarían si se llega a un acuerdo final.

El borrador del acuerdo también exige el fin de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbolá, vinculado a Irán, en el Líbano.

Esto se produce después de que el presidente Trump dijera el sábado que Estados Unidos estaba cerca de llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

“Se ha negociado un acuerdo, pendiente de finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países”, escribió el Presidente en Truth Social.

“Actualmente se están debatiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán en breve. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz”, añadió.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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