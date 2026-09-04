Bankaool y Canaco fortalecen impulso empresarial con sucursal bancaria especializada

CHIHUAHUA, CHIH.- El primer Centro de Negocios de Bankaool en la ciudad de Chihuahua abrió sus puertas en el edificio de Canaco, sobre la Avenida Pedro Zuloaga, con lo que se refuerza la alianza entre el banco y la cámara de comerciantes para impulsar el desarrollo de las empresas chihuahuenses.

La inauguración de la nueva sede bancaria es el punto de maduración entre la alianza entre ambas instituciones. Con su locación, ahora los emprendedores y propietarios de pymes podrán tener el acompañamiento logístico y administrativo que proporciona Canaco a sus socios, y Bankaool proporcionará asesoría y soluciones financieras hechas a la medida de las necesidades de sus clientes.

Con la presencia del presidente de Canaco, Alejandro Lazzarotto Rodríguez, el Consejero Delegado del banco, Sergio Becerra Rodríguez, funcionarios municipales, estatales y empresarios, se dio la apertura de la sucursal que estará a disposición de los más de 6 mil afiliados a la cámara empresarial.

“Para nosotros es importante no ser solo testigos, sino protagonistas del desarrollo económico, porque creemos en Chihuahua, en México y en nuestros clientes” afirmó el dirigente de Bankaool.