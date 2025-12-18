Banorte concreta adquisición de RappiCard tras aval regulatorio y fortalece su estrategia digital

Dinero
/ 18 diciembre 2025
    Banorte concreta adquisición de RappiCard tras aval regulatorio y fortalece su estrategia digital
    Grupo Financiero Banorte confirmó que la compra de RappiCard y el acuerdo de comercialización con Rappi ya surtieron todos sus efectos legales, tras recibir la autorización de la autoridad antimonopolio VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

Grupo Financiero Banorte informó a la Bolsa Mexicana de Valores que concluyó formalmente la adquisición de RappiCard

Grupo Financiero Banorte informó este miércoles que la operación relacionada con la adquisición de Tarjetas del Futuro (TDF), conocidas comercialmente como RappiCard, así como la celebración de un contrato de comercialización estratégico con Tecnologías Rappi, ha surtido plenamente todos sus efectos legales y corporativos.

Lo anterior ocurre, precisó el grupo financiero, luego de que se cumplieran todas las condiciones a las que estaba sujeta la operación, incluida la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo que sustituyó a la Comisión Federal de Competencia Económica.

La información fue dada a conocer mediante un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en seguimiento al comunicado publicado previamente el 15 de abril de 2025.

$!Banorte concreta adquisición de RappiCard tras aval regulatorio y fortalece su estrategia digital

ADQUISICIÓN DE RAPPICARD ES PARTE DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE BANORTE

En el documento dirigido al público inversionista, Banorte señaló que el cierre de esta transacción se encuentra alineado con su estrategia digital integral, cuyo objetivo es aprovechar la escala operativa y tecnológica del grupo financiero.

“El cierre de esta Operación se alinea con la estrategia digital integral de GFNorte, enfocada en apalancarse de la escala de negocio y tecnológica de Banorte, a fin de incrementar la rentabilidad por medio de la venta cruzada, impulsada por la hiperpersonalización”, indicó la institución.

El grupo destacó que la integración de TDF permitirá fortalecer su oferta digital dentro del ecosistema financiero del banco.

BANORTE REFUERZA SU OFERTA DE PRODUCTOS FINANCIEROS PARA USUARIOS DIGITALES

Banorte explicó que, como resultado de esta integración, se continuará ofreciendo una amplia gama de productos financieros innovadores, dirigidos principalmente a la base de clientes y usuarios de Rappi, caracterizada por su familiaridad con la tecnología y el entorno digital.

“Con la integración del negocio de TDF en Banorte, se seguirán ofreciendo una extensa gama de productos financieros innovadores a la amplia base de clientes y usuarios jóvenes de Rappi, muy familiarizados con la tecnología y que se desenvuelven con naturalidad en el mundo digital”, detalló el grupo financiero.

ANTECEDENTES DE LA ADQUISICIÓN DE RAPPICARD

En abril pasado, Banorte dio a conocer que había adquirido el 44.28 por ciento restante de las acciones de Tarjetas del Futuro, operación que se realizó por un monto de 50 millones de dólares. Con ello, el grupo consolidó su participación total en la empresa emisora de RappiCard.

La transacción fue resultado de una alianza estratégica de varios años entre Banorte y Rappi, la plataforma de servicios de entrega y tecnología financiera.

$!Banorte concreta adquisición de RappiCard tras aval regulatorio y fortalece su estrategia digital

BANORTE ENVÍA MENSAJE AL PÚBLICO INVERSIONISTA

En el comunicado oficial enviado a la BMV, Grupo Financiero Banorte reiteró su compromiso con la transparencia y las mejores prácticas corporativas.

“Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. informa al público inversionista (...) que la Operación ha surtido todos sus efectos, al haberse cumplido todas las condiciones a las que ésta estaba sujeta”, señaló la institución.

Asimismo, destacó que el grupo mantiene su adhesión a estándares internacionales en materia de gobierno corporativo.

“GFNorte reafirma su compromiso con las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información”, concluyó el comunicado.

Con esta operación, Banorte formaliza la integración total de RappiCard a su estructura, en un contexto de fortalecimiento de su estrategia digital y de expansión de su oferta de servicios financieros orientados a plataformas tecnológicas.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

