Ganancias de los bancos en México caen por segundo mes consecutivo

CDMX.- Los bancos que operan en México acumularon ganancias por 251 mil 749 millones de pesos durante el periodo enero a octubre, lo que representó una caída de 1.13% en términos reales.

De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con esta cifra las instituciones bancarias hilan 2 meses con reducción de sus ganancias.

Destacaron que la cartera vigente de crédito de la banca en el país sumó 7 billones 416 mil millones de pesos, es decir, un aumento de 3.4% en términos anuales.

No obstante, destacaron que debido al entorno de desaceleración económica, los bancos en México esperan un menor desempeño del crédito al cierre de este año 2025.

“Estamos esperando que, a cierre de 2025, crezca el crédito a niveles de 4.3% real, 8.3% nominal, y esto con un crecimiento económico del PIB del 0.3% es una gran noticia”, dijo hace unos días el presidente de la ABM, Emilio Romano.

De acuerdo al informe, fue BBVA México quien cerró octubre de 2025 con el mayor resultado neto del sistema, al registrar 82 mil 498 millones de pesos. Su participación en las ganancias del sector fue de 32.77%, la más alta entre todas las instituciones.

Banorte ocupó el segundo lugar con 38 mil 519 millones de pesos y una participación de 15.30%. Más abajo se colocó Santander, que reportó 26 mil 782 millones y concentró 10.64% del total de utilidades.

Inbursa registró 18 mil 568 millones de pesos y representó 7.38% del resultado del sector. Además Banamex reportó 10 mil 929 millones y tuvo una participación de 4.34%. Citi México sumó 9 mil 89 millones y alcanzó 3.61 por ciento.

Mientras que las firmas bancarias como Scotiabank, Banco del Bajío, HSBC, Banregio y Banco Azteca cerraron el periodo con utilidades entre 5,240 y 8,251 millones de pesos, con participaciones que oscilaron entre 2% y 3%.