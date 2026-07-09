Banxico anticipa que mantendrá tasa de interés, pero advierte riesgos por entorno global

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    Banxico anticipa que mantendrá tasa de interés, pero advierte riesgos por entorno global
    Los integrantes de la junta atribuyeron parte de este incremento a los servicios turísticos, impulsados por la mayor demanda relacionada con la Copa Mundial de Fútbol de 2026, aunque será temporal. ESPECIAL.
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por EFE

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Esto, tras valorar los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria

CDMX.- El Banco de México (Banxico) anticipó que mantendrá la tasa de interés en 6.5%, luego de un ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024, ante los retos del entorno macroeconómico, incluidos los derivados del contexto internacional.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional”, expuso el banco central en su minuta difundida este jueves.

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La minuta corresponde a la reunión del 24 de junio, cuando la Junta de Gobierno mantuvo su tasa de interés, hasta un 6.5%, tras considerar que la postura monetaria actual es adecuada para enfrentar los riesgos del entorno económico.

La mayoría de la Junta de Gobierno señaló que la inflación general disminuyó al 4.57% en la primera quincena de junio, tras haberse disparado al 4.63% en la primera quincena de marzo, aunque destacó que la baja se había presentado desde abril, cuando el indicador quedó en 4.52%.

El Banxico prevé que la actividad económica mexicana se recupere en el segundo trimestre de 2026 tras la contracción observada en el periodo anterior.

Sin embargo, reconoció que persisten señales de debilidad en el consumo privado, la inversión y el mercado laboral, mientras que la demanda externa continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento.

La Junta también revisó a la baja su previsión de crecimiento económico para 2026, con una estimación puntual de 1.1%, aunque algunos integrantes señalaron que el desempeño positivo del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en abril podría llevar a una expansión ligeramente superior.

En cuanto al entorno internacional, los miembros destacaron que las tensiones en Medio Oriente siguen siendo un riesgo relevante para la inflación global, aunque los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han contribuido a moderar los precios internacionales de los energéticos y las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro.

Finalmente, el banco central reiteró que mantendrá una postura cautelosa y consideró que será apropiado conservar la tasa de referencia en su nivel actual por un periodo prolongado, mientras evalúa la evolución de la inflación y sus determinantes para asegurar una convergencia sostenida hacia la meta permanente de estabilidad de precios.

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