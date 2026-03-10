BBVA incrementa su previsión de crecimiento para México a 1.8% en 2026

/ 10 marzo 2026
    BBVA incrementa su previsión de crecimiento para México a 1.8% en 2026
    La firma estima que la economía mexicana mantendrá un crecimiento cercano a 2 por ciento en los próximos años. ESPECIAL.

El Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá dará un ligero impulso al Producto Interno Bruto (PIB) este año

CDMX.-El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano Herrera, indicó que la economía mexicana crecería 1.8 por ciento en 2026, pues estará impulsada por una recuperación gradual de la inversión, la resiliencia del consumo, así como el impacto económico generado por la Copa Mundial de la FIFA.

Durante la presentación del informe Situación México, el banco elevó su previsión de crecimiento desde 1.2 por ciento, luego de que la economía mexicana registrara una expansión de apenas 0.8 por ciento en 2025, en medio de una desaceleración del consumo y una fuerte caída de la inversión.

Expuso que la celebración de la Copa del Mundo puede aportar entre dos y tres décimas al crecimiento por el efecto en turismo y consumo.

De acuerdo a lo que explicó el consumo privado continuará como el principal motor de la economía mexicana, con un crecimiento cercano al del PIB, mientras que la inversión dejaría atrás la contracción registrada el año pasado.

Recordó que en 2025 la inversión total cayó 6.6 por ciento, afectada por la incertidumbre interna y externa, así como por un efecto base desfavorable en la construcción.

Ante ello para este año, BBVA anticipa un avance cercano a 2 por ciento en la inversión, misma que retomaría fuerza una vez que se despeje la incertidumbre en torno a la revisión del T-MEC.

Se estima que el acuerdo comercial, con un 70% de probabilidad, continúe vigente con algunos ajustes, lo que mantendría la integración productiva de la región y reforzaría el atractivo de México como plataforma exportadora hacia Estados Unidos.

