Cae 1.3% actividad industrial en febrero de 2026, a tasa anual en México

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Dinero
/ 10 abril 2026
    Cae 1.3% actividad industrial en febrero de 2026, a tasa anual en México
    El IMAI proporciona información estadística que permite “conocer y dar seguimiento a la evolución mensual de las actividades económicas del sector industrial del país”, precisó Inegi. ESPECIAL

El IMAI observó que esta baja en el sector secundario se debe a disminuciones en las industrias manufactureras y de generación de energía

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) observó que la actividad industrial cayó anualmente 1.3% en febrero de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, con base al Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

En términos mensuales se detectó un aumento de 0.4% con respecto a enero de 2026, alcanzando un índice de 100.7 puntos, después de haber reportado una caída mensual de 1.1% en el primer mes de 2026.

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Los componentes del IMAI cayeron de manera anual en el segundo mes de 2026, siendo las industrias manufactureras las que bajaron 2.3% y la generación y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural, con una caída de 1.4%.

Sin embargo, la minería y la construcción crecieron en términos anuales 0.9 y 1.2%, respectivamente con respecto a febrero de 2025.

En términos mensuales el IMAI consolidó crecimientos en minería (0.6%), construcción (0.3%) y en las industrias manufactureras (0.7%); la única caída de 1.4) fue en “Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final”.

PRIMER BIMESTRE DE 2026 CON CAÍDAS

El IMAI de la actividad industrial de los primeros dos meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, cayó 1.2%; minería creció 0.9% y construcción 2.4%, sin embargo, generación de energía e industrias manufactureras cayeron 0.4 y 2.6%, respectivamente en el periodo mencionado.

Por actividades económicas, el apartado de Industrias manufactureras reportó caídas casi en su totalidad a excepción de la “Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón”, que creció 24.4% en el primero bimestre de 2026 con respecto a los primeros dos meses de 2025.

El top 5 de las caídas bimestrales del IMAI más pronunciadas se detectaron en las siguientes actividades:

- Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles (-9.4%)
- Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (-8.0%)
- Fabricación de equipo de transporte (-7.9%)
- Industria del papel (-7.3%)
- Industria de la madera (-7.2%)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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