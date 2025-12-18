Cae entre un 10 a 20% venta de vivienda en región sur de Coahuila

Entre un 10 a 20% disminuyó este año la venta de vivienda, señalo el ex presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), Raúl José Garza, asimismo informó que un 15% es lo que se incrementó este año la vivienda nueva y usada.

Destacó que sigue la incertidumbre tanto en los inversores como en los compradores, además de que ha habido un considerable incremento en el costo de la vivienda, ya sea de interés social, popular o residencial.

Señaló que se acaba de aplicar un incremento del 13% en los agregados, mientras que generalmente en enero vienen los aumentos en el cemento y el fierro.

“Cada vez es más costoso urbanizar, los temas de factibilidad del agua, de luz, de pavimento, drenaje, cordón cuenta, todo eso ha tenido un incremento del 20% ó más y eso se traslada al costo del inmueble”, aseguró.

Raúl José Garza indicó que sigue la incertidumbre, además de que los desarrolladores en el caso de la vivienda social y popular, muy pocos son los que la construyen, ya que los márgenes están muy limitados y otra de las cosas es que los trabajadores no completan los puntos para tener acceso a una vivienda.

“Se quitaron lamentablemente los apoyos que había antes del gobierno para la compra de interés social, el pasado gobierno desapareció estos estímulos, por lo que sería muy importante que los volvieran a reactivar”, aseguró.

Por otra parte, en la parte comercial comentó que ya no hay mucha construcción de locales, asimismo en lo que ya se tiene la ocupación, se ubica en un 90%, mientras que en la parte industrial se siguen desarrollando los parques industriales y aunque ha bajado, lo que se sigue construyendo se sigue alquilando.