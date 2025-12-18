Deben gobiernos estatales y locales 0.32 por ciento del PIB total de México en préstamos: Inegi

/ 18 diciembre 2025
    Deben gobiernos estatales y locales 0.32 por ciento del PIB total de México en préstamos: Inegi
    Con base a las Cuentas Corrientes y de Acumulación de los Gobiernos Estatales y Locales, la deuda contraída por los gobiernos federales en 2024 se redujo 33 puntos porcentuales con respecto a 2023. VANGUARDIA

El endeudamiento neto es de 105 mil 715 mdp; el grueso de la deuda corresponde a los estados con 76 mil 307 mdp

Los gobiernos estatales, locales y la Ciudad de México en 2024 presentaron un endeudamiento neto de 105 mil 715 millones de pesos (mdp), representando el 0.32 por ciento del PIB nacional, y registrando un decrecimiento de 33 puntos porcentuales con respecto a 2023, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según las Cuentas Corrientes y de Acumulación de los Gobiernos Estatales y Locales, los estados federales concentraron el 0.23 por ciento (76 mil 307 mdp) del endeudamiento neto de los gobiernos; las administraciones locales el 0.07 por ciento (22 mil 772 mdp) y la Ciudad de México el 0.02 por ciento (6 mil 636 mdp).

Con respecto a 2023 el endeudamiento neto de los gobiernos de los estados representó el 0.50 por ciento del PIB nacional (159 mil 093 mdp). Esto representó una disminución de 27 puntos porcentuales con respecto a 2024, concentrando los gobiernos estatales el 0.30 por ciento de esta deuda (95 mil 351 mdp), según Inegi.

En 2023, los gobiernos locales representaron el 0.17 por ciento del endeudamiento neto (53 mil 702 mdp) y la Ciudad de México el 0.03 por ciento con respecto al PIB nacional.

En términos reales, la diferencia entre 2023 y 2024 fue de:

- Para gobiernos estatales (-) 19 mil 044 mdp

- Para los gobiernos locales (-) 30 mil 930 mdp

- Para la Ciudad de México (-) 3 mil 404 mdp

Estos cálculos son posibles con los “presupuestos ejercidos de las entidades, cuentas públicas de las entidades, presupuestos de egresos, estados analíticos de ingresos, estadística del personal ocupado”, para evaluar las cuentas corrientes de los gobiernos federales y la capital del país.

Temas


Deuda Pública
estados
Gobierno

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

