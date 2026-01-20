México va por 30% del territorio protegido: Bárcena habla de ‘límites planetarios’ en Davos

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 20 enero 2026
    México va por 30% del territorio protegido: Bárcena habla de ‘límites planetarios’ en Davos
    Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante su participación en el Foro Económico Mundial. /FOTO: ESPECIAL

La política ambiental mexicana se presentó con metas de conservación y restauración que buscan influir en decisiones de inversión y en la agenda climática

CDMX.- México se fijó como prioridad conservar al menos 30% de su territorio para el año 2030, como parte de una estrategia centrada en la restauración de ecosistemas y el reconocimiento de los límites planetarios, planteó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, durante su participación en el Foro Económico Mundial.

La funcionaria sostuvo que el país debe transitar hacia una “era de la restauración”, al señalar que la degradación ambiental obliga a pasar de la conservación pasiva a acciones activas de recuperación de ecosistemas terrestres y marinos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum analiza entrega de agua a EU: hoy definen propuesta por el Tratado de 1944

Desde Davos, Suiza, explicó que el enfoque se basa en los límites planetarios, un marco científico que advierte que la actividad humana ha rebasado umbrales ambientales en ámbitos como el clima, la biodiversidad y el uso del suelo, con el riesgo de daños irreversibles.

Bárcena señaló que, bajo esta visión, la restauración y la conservación se consideran medidas para reducir la presión sobre el planeta y mantener su estabilidad, al tiempo que se integran como parte de una agenda climática.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Aguascalientes al dueño de Next Energy; lo acusan de fraude

Indicó que México cuenta con alrededor de 99 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, que incluyen selvas, manglares, bosques y ecosistemas marinos, y planteó ampliar y fortalecer esa red para alcanzar el compromiso de proteger el 30% del territorio nacional hacia el final de la década.

La secretaria subrayó que esta política tiene también un componente climático, al considerar que conservar y restaurar ecosistemas puede contribuir a la reducción de emisiones y a la adaptación frente al cambio climático.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila, se redujeron 3.4% empleos manufactureros de octubre a noviembre del 2025: Inegi

En ese contexto, propuso el uso de soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de manglares y otros ecosistemas estratégicos, para integrarlas a esquemas de compensación de emisiones mediante su capacidad de captura de carbono.

Añadió que México aún no está en condiciones de eliminar por completo el uso de combustibles fósiles, pero reiteró el compromiso de avanzar hacia un escenario de emisiones netas cero, combinando reducción de emisiones con mecanismos de compensación ligados a la restauración ambiental, y afirmó que este enfoque busca compatibilizar protección de la naturaleza y desarrollo económico. Con información de El Universal

Temas


Medio Ambiente

Localizaciones


CDMX

Personajes


Alicia Bárcena

Organizaciones


Foro Económico Mundial

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos

Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 20 al 28 de enero

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire cubrirá a México; provocará lluvias, heladas de -10 grados y evento Norte
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Saraperos de Saltillo y Tecos de los Dos Laredos se medirán en juegos clave de pretemporada, en una serie que servirá como ensayo general antes del arranque de la campaña 2026 de la LMB.

Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026