México va por 30% del territorio protegido: Bárcena habla de ‘límites planetarios’ en Davos

CDMX.- México se fijó como prioridad conservar al menos 30% de su territorio para el año 2030, como parte de una estrategia centrada en la restauración de ecosistemas y el reconocimiento de los límites planetarios, planteó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, durante su participación en el Foro Económico Mundial.

La funcionaria sostuvo que el país debe transitar hacia una “era de la restauración”, al señalar que la degradación ambiental obliga a pasar de la conservación pasiva a acciones activas de recuperación de ecosistemas terrestres y marinos.

Desde Davos, Suiza, explicó que el enfoque se basa en los límites planetarios, un marco científico que advierte que la actividad humana ha rebasado umbrales ambientales en ámbitos como el clima, la biodiversidad y el uso del suelo, con el riesgo de daños irreversibles.

Bárcena señaló que, bajo esta visión, la restauración y la conservación se consideran medidas para reducir la presión sobre el planeta y mantener su estabilidad, al tiempo que se integran como parte de una agenda climática.

Indicó que México cuenta con alrededor de 99 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, que incluyen selvas, manglares, bosques y ecosistemas marinos, y planteó ampliar y fortalecer esa red para alcanzar el compromiso de proteger el 30% del territorio nacional hacia el final de la década.