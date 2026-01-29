Caen valores del Bitcoin e inversores giran hacia el oro, la plata y el petróleo

    Caen valores del Bitcoin e inversores giran hacia el oro, la plata y el petróleo

Después de su máximo histórico de 124 mil dólares en octubre del 2025, la cripto enfrentó una baja en sus valores, alcanzando un acumulado de 32 por ciento

El Bitcoin (BTC) cae en sus cotización y sigue sin consolidarse sobre los 90 mil dólares, sufriendo un desplome que lo llevó hasta los 84 mil 357 dólares este jueves. Esta caída representa una pérdida diaria del 5 por ciento y un acumulado del 32 por ciento desde su máximo histórico alcanzado en octubre con un valor de 124 mil dólares.

Precisamente, es esta volatilidad la que genera que, ante cualquier señal de debilidad, el capital especulativo se retire rápidamente hacia refugios más estables, informó el medio digital Diario Bitcoin.

Sin embargo, el 71 por ciento de los inversores encuestados por Coinbase consideran que, por debajo de los 85 mil la criptomoneda entra en terreno infravalorado, marcando una posible oportunidad de compra pese al riesgo.

Mientras la cripto moneda recupera tracción, los inversores han girado hacia los activos tradicionales, por lo que el oro añadió 1.6 billones a su valor en un solo día, una cifra que equivale a la capitalización total de mercado de Bitcoin, informó Diario Bitcoin.

Esta dinámica de cambio en las inversiones se extendió a la plata y al petróleo, activos que han ganado protagonismo ante la incertidumbre generalizada en los mercados financieros en un contexto de incertidumbre geopolítica, los inversores parecen estar priorizando la seguridad física de los metales y las materias primas sobre la narrativa digital.

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

