Caen valores del Bitcoin e inversores giran hacia el oro, la plata y el petróleo

El Bitcoin (BTC) cae en sus cotización y sigue sin consolidarse sobre los 90 mil dólares, sufriendo un desplome que lo llevó hasta los 84 mil 357 dólares este jueves. Esta caída representa una pérdida diaria del 5 por ciento y un acumulado del 32 por ciento desde su máximo histórico alcanzado en octubre con un valor de 124 mil dólares.

Precisamente, es esta volatilidad la que genera que, ante cualquier señal de debilidad, el capital especulativo se retire rápidamente hacia refugios más estables, informó el medio digital Diario Bitcoin.

Sin embargo, el 71 por ciento de los inversores encuestados por Coinbase consideran que, por debajo de los 85 mil la criptomoneda entra en terreno infravalorado, marcando una posible oportunidad de compra pese al riesgo.

Mientras la cripto moneda recupera tracción, los inversores han girado hacia los activos tradicionales, por lo que el oro añadió 1.6 billones a su valor en un solo día, una cifra que equivale a la capitalización total de mercado de Bitcoin, informó Diario Bitcoin.

Esta dinámica de cambio en las inversiones se extendió a la plata y al petróleo, activos que han ganado protagonismo ante la incertidumbre generalizada en los mercados financieros en un contexto de incertidumbre geopolítica, los inversores parecen estar priorizando la seguridad física de los metales y las materias primas sobre la narrativa digital.