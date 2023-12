California apuesta a los camiones eléctricos como el futuro del transporte de carga

Los camiones eléctricos que hay actualmente en el mercado pueden viajar desde los puertos de Los Ángeles y Long Beach (el centro de contenedores de carga más activo del país) hasta muchos de los almacenes del interior sin detenerse a cargar sus baterías . Y los camiones del puerto que no contaminan podrían tener un gran impacto.

El transporte por carretera, una enorme fuente de emisiones de carbono, es donde la revolución ecológica de California está enfrentando algunos de sus mayores desafíos. Los camiones eléctricos, con sus enormes baterías, pueden costar más de 400.000 dólares y no pueden realizar recorridos largos sin detenerse durante largos periodos para cargar las baterías, lo que puede socavar la economía de una flota de camiones.

“Es una tecnología completamente nueva, de primera generación, así que sabía que iban a suceder cosas, pero no esperaba que se iba a llevar mis 14 camiones ”, dijo. “ Es un gran impacto para mis operaciones ”.

Este año, su empresa, Harbour Pride Logistics, adquirió 14 camiones eléctricos para trabajar junto con 32 vehículos impulsados con motor diésel, anticipándose a una norma que establece que a partir del lunes, los camiones de carga impulsados con motor diésel ya no podrán añadirse a la lista de vehículos aprobados para transportar mercancías dentro y fuera de los puertos de California . Pero, en agosto, el fabricante de los vehículos eléctricos que Díaz compró, Nikola, se llevó los camiones como parte de un retiro del mercado, diciendo que los devolvería en el primer trimestre del nuevo año.

Algunos operadores de camiones dicen que almacenaron los camiones diésel y los registraron en los puertos en preparación para el cierre del lunes, aunque esto no aparece en las estadísticas portuarias. En noviembre, había 20 mil 083 camiones con motor diésel que tenían permitido el acceso al puerto de Los Ángeles, frente a los 21 mil 310 del año anterior.

Nancy Gonzalez y su hijo Juan, de 25 años, que tiene síndrome de Down y artritis reumatoide, viven en el barrio de Wilmington, justo al norte de los puertos . Enormes camiones que van y vienen de los estacionamientos de camiones cercanos rugen sin cesar a unos metros de la casa.

Las grandes empresas, con mucho dinero y grandes instalaciones, están en mejor posición para hacer la transición hacia vehículos no contaminantes.

¿AFECTACIONES A LA CADENA DE SUMINISTRO?

Los grupos comerciales no son los únicos que están preocupados. Gallagher, el ejecutivo de Maersk, dijo que si las normativas para camiones ecológicos causaban serios problemas a los operadores más pequeños, podría ser “una interrupción significativa en la cadena de suministro”.

Forum Mobility es una de varias empresas que creen que pueden ayudar a las flotas más pequeñas, construyendo estaciones públicas de carga de baterías para camiones y alquilando camiones eléctricos. La compañía ha obtenido permisos para construir un depósito en el puerto de Long Beach, cuya inauguración se espera el próximo año, en el que 44 camiones puedan cargar sus baterías.

El depósito funcionará con 9 megavatios de electricidad, suficiente para alimentar la mayoría de los estadios deportivos, pero los ejecutivos de Forum Mobility dicen que cargar las baterías de todos los camiones del puerto requeriría más o menos la misma cantidad de energía producida por Diablo Canyon, una central nuclear de California, y miles de cargadores.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila fabrica coches eléctricos... pero no da estímulos para comprarlos

“Necesitamos un verdadero Proyecto Manhattan para el tema de la interconexión”, dijo Adam Browning, vicepresidente ejecutivo de políticas de Forum Mobility.

Chanel Parson, directora de electrificación de edificios y transporte en Southern California Edison, una gran empresa de energía eléctrica, dijo que se facilitaría la construcción de la infraestructura de carga de camiones si las agencias estatales simplificaran la emisión de permisos y aceleraran las aprobaciones de gastos y si las compañías de transporte comunicaran sus requerimientos de carga.

Pero añadió que su empresa no se dejó intimidar por la tarea. “No existe la preocupación de que esto sea realmente difícil”, dijo. “Es lo que hacemos”. c.2023 The New York Times Company