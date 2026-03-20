Canaco Saltillo quedará al frente de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS)

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Dinero
/ 20 marzo 2026
    Canaco Saltillo quedará al frente de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS)
    El presidente de Canaco Saltillo, Aguirre Valdez, dijo que seguirán trabajando duro para mantener la fortaleza de la cámara. ESPECIAL.

Se informó que el cambio se realizará el próximo mes, sin embargo, aún está por definirse la fecha

La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) será la siguiente cámara en quedar al frente de la secretaria general de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS), esto al concluir el periodo de Canadevi Coahuila al frente de la misma.

El presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez, indicó que con los temas que llegará a la UOECS, será con el objetivo de fortalecerla, asimismo comentó que están por definir la fecha para el cambio, aunque esto pudiera darse en el mes de abril.

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Cabe destacar que la mesa directiva 2024-2025 estuvo encabezada por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Coahuila, José Eduardo Garza Valdés.

Por otra parte, sobre su segundo periodo como presidente de la Canaco Saltillo, Aguirre Valdez dijo que seguirán trabajando en los diferentes proyectos empresariales para mantener a la cámara como debe de ser, fuerte.

Para el periodo vacacional de Semana Santa esperan que les vaya bien, toda vez que han pasado un año difícil, por ello, están a la expectativa de que haya una mejor derrama económica en los negocios y que las ventas se incrementen en un 10%.

Lo anterior principalmente en negocios departamentales, restaurantes y hoteles, así como en los establecimientos ubicados en el centro de la ciudad, entre otros.

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