Captará la región sureste de Coahuila 3 mil 500 nuevos empleos: Coparmex

Dinero
/ 3 febrero 2026
    Al momento no se tiene previsto que haya más recortes de personal en las plantas del giro automotriz. FOTO: ESPECIAL.

Se trata de más de la mitad de las 6 mil de plazas que se ofertarán en el estado para durante este año 2026

Luego de que se anunciará que 6 mil plazas de trabajo vienen este año para Coahuila, de los anuncios de inversión realizados en 2025, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal indicó que más de 3 mil 500 de esos nuevos empleos vienen para la Región Sureste

Tras la Reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste, el gobernador Manolo Jiménez dio a conocer que de los anuncios de inversión que se realizaron en 2025, ya se construyeron las naves y están listos para ponerse en operación y de ellos se tiene una oferta de 6 mil plazas de trabajo.

Sobre ello, López Villarreal indicó que esos 6 mil nuevos empleos que vienen a Coahuila corresponden a siete nuevas inversiones y de ellas, a la Región Sureste llegan tres del giro automotriz que significan más de 3 mil 500 nuevos empleos.

“Ahorita es muy necesario esas nuevas inversiones, esa nueva demanda laboral y esperemos que eso de alguna forma aminore el efecto de todos los ajustes que ha habido en la Región Sureste”, aseguró.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste estimó que para mediados de este año ya estarán reincorporados los empleos de esa nuevas inversiones y se estarían sumando a los 1,300 empleos que se generaron también de nuevas inversiones que se incorporaron a finales de 2025.

Finalmente comentó que no han tenido conocimiento de más reajustes en las plantas, el último fue el que se realizó la semana pasada por parte de la empresa Lear con 200 colaboradores.

Sin embargo, añadió que siguen en trabajo permanente con las Secretarías del Trabajo y Economía para hacer programas de reconversión laboral y la Feria de Empleo que se realizó la semana pasada fue todo un éxito con sus 2,800 vacantes y 2,500 asistentes.

